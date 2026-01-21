Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Xây dựng cán bộ dám làm, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất 21/01/2026 10:14

(PLO)- Chính phủ sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tham luận của Đảng bộ Chính phủ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, thực hiện sứ mệnh kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.

Bà nhấn mạnh đó là trách nhiệm thiêng liêng, trọng trách nặng nề nhưng rất vẻ vang của Chính phủ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định để tiếp tục thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết XIV của Đảng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tham luận của Đảng bộ Chính phủ. Ảnh: LÊ THOA

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Trên tinh thần đó, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung trọng tâm vào sáu nhiệm vụ cơ bản. Cụ thể, Chính phủ sẽ tiếp tục đột phá xây dựng hoàn thiện thể chế, giải phóng nguồn lực phát triển, xem đây là đột phá của đột phá, lập thế cạnh tranh quốc gia.

“Thể chế phải thực sự chuyển đổi trạng thái quản lý sang kiến tạo và phục vụ phát triển; giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, thực hiện khát vọng, niềm tin, ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn xã hội” – bà Trà nói.

Theo bà Trà, Chính phủ sẽ tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề cốt lõi của Bộ Chính trị; xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thể chế cho các lĩnh vực mới then chốt như: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đồng thời, chú trọng tạo môi trường thông thoáng, khuôn khổ pháp lý ổn định, có tính dự báo cao để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: TTXVN

Chính phủ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Tập trung xây dựng tự chủ chiến lược; phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn như: chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, năng lượng tái tạo,...

Chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, các mô hình, phương thức kinh doanh mới. Phát triển mạnh mẽ các hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các cực tăng trưởng, vùng kinh tế động lực. Phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Ưu tiên đầu tư phát triển các công trình hạ tầng chiến lược có sức lan tỏa cao về giao thông, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số, logistics, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ, phương pháp và hiệu quả đầu tư.

Tăng cường hợp tác công tư, hoàn thiện cơ chế chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh sản phẩm hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ dám làm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Chính phủ sẽ hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm giải trình.

﻿ Đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng, sáng 21-1. Ảnh: LÊ THOA

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số trên nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, thông suốt, dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước và người dân theo thời gian thực.

Trong thời khắc lịch sử có ý nghĩa trọng đại, tinh thần của Đại hội XIV là của niềm tin và khát vọng, đột phá và hành động, kỷ cương và sáng tạo, đoàn kết và phát triển mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong Báo cáo các Văn kiện trình Đại hội ngày khai mạc. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo, phát triển, liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân làm mục tiêu tối thượng” Phó Thủ tướng PHẠM THỊ THANH TRÀ

Trong quản trị quốc gia phải lấy bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu làm tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Trà cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra giám sát với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” một cách thực chất và hiệu quả nhất.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, Chính phủ sẽ tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và chiến lược; chú trọng thu hút và trọng dụng nhân tài.

Đặc biệt, Chính phủ quan tâm xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Đại biểu phấn khởi trước phiên thảo luận Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra, Chính phủ sẽ củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tiếp tục tăng cường tiềm lực cho quốc phòng an ninh, chủ động ứng phó mọi tình huống. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng thời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, huy động các nguồn lực từ bên ngoài, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp, kết tinh ý chí, khát vọng, niềm tin, trí tuệ đưa đất nước Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.