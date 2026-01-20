TP.HCM siết chặt kỷ cương công vụ dịp Tết, không tặng quà cấp trên 20/01/2026 23:20

(PLO)- Cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM cần thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công vụ, không thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia...

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước bám sát chủ đề năm 2026 của TP.HCM. Qua đó, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị rủi ro, từ cách làm theo kế hoạch sang theo mục tiêu và sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, kết quả thực chất, từ “có làm” sang “biết làm và làm đến nơi đến chốn” để phục vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn. Ảnh: NHẬT DIỄM



Đồng thời, tập trung công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Chăm lo chu đáo cho người dân

Chỉ thị nhấn mạnh Sở Nội vụ và các địa phương rà soát, thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Nắm tình hình chi trả lương, thưởng, bảo hiểm cho người lao động của doanh nghiệp, nhất là người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm thời để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang trực chiến.

Ban Quản lý các KCX&CN, Ban Quản lý KCNC, địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh, thiết thực, thăm tặng quà cho công nhân, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết; quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo Tết và hỗ trợ người lao động tại các khu công nghiệp bị mất việc làm, giảm thu nhập, bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Sở GD&ĐT phối hợp Thành đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chăm lo cho học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết; chỉ đạo thực hiện việc giảng dạy, học tập nghiêm túc trong những ngày cận Tết và những ngày đầu năm mới sau khi nghỉ Tết.

TP.HCM sẽ bố trí lực lượng, phương tiện trực, xử lý công việc kịp thời, thông suốt, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính. Ảnh: LÊ THOA

Sở Công Thương chủ trì triển khai kế hoạch bình ổn thị trường; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; chủ động nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá hoặc gián đoạn nguồn cung xăng dầu, điện lực.

Sở Y tế chủ trì phòng, chống dịch bệnh; chủ trì, phối hợp các địa phương bảo đảm nhân lực, thuốc và phương tiện trực cấp cứu 24/24 giờ trong những ngày Tết.

Còn Công an TP.HCM được giao mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung xử lý các tệ nạn cờ bạc, ma túy, “tín dụng đen”; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về an toàn trật tự;… xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp.

Thực hiện nghiêm văn hóa công vụ

Chỉ thị nhấn mạnh về kỷ cương hành chính và tiết kiệm, theo đó, các cơ quan, đơn vị phải quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà doanh nghiệp, người dân; tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện trực, xử lý công việc kịp thời, thông suốt, thực hiện nghiêm chế độ, thông tin báo cáo theo quy định; không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính.

“Ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, không để tồn đọng công việc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân; tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIV” - chỉ thị nêu rõ.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống lãng phí, tiêu cực. “Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức, sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi. Không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công” – UBND TP.HCM nhấn mạnh.