TP.HCM thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2026 trong 5 ngày

(PLO)- UBND TP.HCM thông báo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 trong 5 ngày theo quy định.

UBND TP.HCM vừa có thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Âm lịch năm 2026.

Thông báo này được căn cứ vào Thông báo của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cán bộ, công chức TP.HCM được nghỉ Tết Âm lịch 2026 trong 5 ngày. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, UBND TP.HCM thông báo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 trong 5 ngày theo quy định.

Gồm: một ngày trước Tết và bốn ngày sau Tết, từ thứ Hai 16-2-2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20-2-2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ Tết nêu trên.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí các bộ phận trực theo quy định và làm việc hợp lý, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị, các khu vui chơi công cộng, giải quyết công việc liên tục, phục vụ tổ chức và Nhân dân. Trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ tết theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh (nếu có) trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.