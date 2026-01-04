Hơn 1,2 triệu lượt khách đến TP.HCM trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 04/01/2026 16:57

(PLO)- Du lịch TP.HCM khởi đầu năm 2026 đầy sôi động với hơn 1,24 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, doanh thu toàn ngành vượt 2.600 tỉ đồng.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ghi nhận bức tranh du lịch khởi sắc tại TP.HCM khi lượng khách tham quan, vui chơi và lưu trú tăng mạnh ở hầu hết các khu, điểm du lịch.

Chỉ trong bốn ngày nghỉ, TP ước đón khoảng 1,24 triệu lượt khách, công suất phòng đạt 75% và doanh thu du lịch vượt 2.600 tỉ đồng, tạo đà thuận lợi cho ngành du lịch bước vào năm mới.

Thu hơn 2.600 tỉ đồng trong bốn ngày

Chiều 4-1, Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn TP diễn ra sôi động với tổng lượt khách tham quan ước đạt khoảng 1,24 triệu lượt, trong đó có hơn 75.700 lượt khách quốc tế phản ánh tín hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị trường du lịch ngay từ đầu năm mới.

Ghi nhận thực tế cho thấy không khí du lịch tại TP.HCM và các địa phương lân cận diễn ra sôi động trong suốt kỳ nghỉ. Tại khu vực trung tâm, phố đi bộ Nguyễn Huệ – Bến Bạch Đằng trở thành điểm nhấn với các hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố và du lịch đường sông, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các điểm tham quan văn hóa, lịch sử gồm Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng TP.HCM duy trì lượng khách ổn định, trong đó khách quốc tế chiếm tỉ trọng đáng kể. Các khu vui chơi, giải trí như Công viên Văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng ghi nhận lượng khách tăng so với ngày thường.

Chương trình thăm quan ban đêm chủ đề "Trăng Chiến khu" tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thu hút đông đảo du khách. Ảnh: THU TRINH

Tại khu vực phường Bình Dương, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc với dòng khách nội địa tham quan ngắn ngày, tập trung tại Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến và các điểm sinh thái, vui chơi cuối tuần ở Dĩ An, Thuận An, Bến Cát.

Ở khu vực ven biển, các điểm đến như Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc tiếp tục hút khách từ trung tâm TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất phòng cao, thậm chí kín chỗ trong các ngày cao điểm.

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện Công ty BenThanh Tourist cho biết lượng khách quan tâm và đăng ký tour Tết Dương lịch 2026 tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tour đến các thị trường quen thuộc như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đã kín chỗ sớm, buộc doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang khai thác các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán và các tour du lịch đầu năm 2026.

Đối với thị trường khách quốc tế, du lịch inbound đến TP.HCM ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, tập trung chủ yếu ở các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á và một số nước châu Âu. Trong dịp này, khách quốc tế ưu tiên các chương trình tham quan ngắn ngày, city tour, tour trải nghiệm văn hóa – ẩm thực, với phân khúc khách lẻ và nhóm nhỏ chiếm tỉ trọng cao.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hút nhiều gia đình và trẻ em đến vui chơi, thư giãn dịp đầu năm. Ảnh: THU TRINH

Phát triển chiều sâu, nâng chất sản phẩm địa phương

Theo Sở Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng và giới thiệu nhiều chương trình tour ngắn ngày, city tour, tour trải nghiệm ban đêm, tour ẩm thực, tour kết nối TP.HCM với các địa phương lân cận.

Các cơ sở lưu trú triển khai nhiều chương trình ưu đãi về giá phòng, dịch vụ đi kèm; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường nhân sự trong dịp cao điểm. Doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trung tâm thương mại mở rộng thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm cho khách.

Chỉ trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, TP.HCM đón khoảng 1,24 triệu lượt khách, trong đó có hơn 75.000 lượt khách quốc tế. Ảnh: THU TRINH

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết lượng khách quốc tế đến TP ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu từ các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và Úc. Khách quốc tế có xu hướng lưu trú ngắn ngày, kết hợp tham quan đô thị, trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và tham gia các hoạt động đón năm mới.

Khách nội địa tăng mạnh, đặc biệt là khách từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam và miền Trung. Các nhóm khách gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn TP làm điểm vui chơi, tham gia sự kiện và mua sắm cuối năm. Doanh thu từ các hoạt động du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí tăng tích cực, góp phần tạo khí thế khởi đầu thuận lợi cho hoạt động du lịch năm 2026.

Ông Hòa cho biết thêm, với định hướng “Mỗi địa phương một sản phẩm đặc trưng”, TP khuyến khích 168 phường, xã chủ động phát triển sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh riêng. Chính quyền sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực để du lịch TP phát triển theo hướng năng động, sáng tạo và thân thiện.

Trong năm 2026, TP.HCM nâng chất sản phẩm du lịch của 168 phường, xã. Ảnh: THU TRINH

"Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các sản phẩm du lịch sẽ được đầu tư bài bản hơn, chú trọng đồng thời cả quy mô và chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở đó, Sở Du lịch tập trung vào hai định hướng chiến lược gồm phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm tại từng địa phương; đẩy mạnh xúc tiến, tăng cường quảng bá tại các thị trường và phân khúc khách hàng mục tiêu"- ông Hòa nói.