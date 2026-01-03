Về Vĩnh Long xem làng du lịch 'không ai đụng hàng' 03/01/2026 10:00

(PLO)- Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa (Vĩnh Long) gây chú ý với cách làm du lịch không đụng hàng, mỗi nhà một câu chuyện.

Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long vừa chính thức giới thiệu mô hình du lịch nông thôn tại ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long. Đây là hướng tiếp cận mới trong phát triển du lịch cộng đồng theo chiều sâu, thay vì chạy theo số lượng hay các sản phẩm rập khuôn.

Điểm khác biệt của du lịch nông thôn Nhị Hòa nằm ở cách xây dựng trải nghiệm. Du khách được dẫn dắt bằng những câu chuyện đời sống và không gian ký ức làng quê. Mỗi hoạt động, góc vườn hay bữa ăn đều được xem là ngôn ngữ mềm, tạo sự gắn kết lâu dài với điểm đến.

Du khách hào hứng trải nghiệm các hoạt động dân gian tại làng du lịch Nhị Hòa.

Nụ cười của du khách khi trực tiếp tham gia vào các công việc thường ngày của người dân.

Mỗi hộ dân tại Nhị Hòa mang đến một sản phẩm du lịch riêng biệt, không trùng lặp.

Toàn bộ làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa được tổ chức theo chuỗi dịch vụ gắn với từng hộ dân. Các sản phẩm không trùng lặp mà kết nối thành hành trình trải nghiệm liền mạch, phản ánh chân thực sinh kế địa phương. Du khách trực tiếp nhập cuộc qua các trò chơi dân gian và công việc nhà nông mộc mạc.

Du khách trải nghiệm làm các món bánh dân gian cùng người dân địa phương.

Mô hình Nhị Hòa dựa trên ba trụ cột: Giá trị biểu trưng, cảm nhận và gia tăng. Lợi thế của Nhị Hòa là định hướng phát triển gắn với tăng trưởng xanh và tính bền vững. Phát triển xanh chính là hạt nhân trong định vị điểm đến Nhị Hòa, thể hiện khát vọng hội nhập và nâng tầm du lịch nông thôn của địa phương. TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch

Trong hành trình trải nghiệm, nhiều điểm dừng mang đậm dấu ấn cộng đồng như bếp nhà Út Phong hay vườn dừa Phương Thùy. Những câu chuyện làng quê được kể bởi các bậc cao niên cùng các điểm nghề vườn, homestay ven sông tạo nên bức tranh nông thôn chân thật.

Các bậc cao niên tại địa phương kể lại những câu chuyện văn hóa vùng đất Nhị Hòa cho du khách.

Nhà vườn Nguyễn Ngọc - nếp xưa vị ngọt là một trong những điểm check-in thu hút du khách tại Nhị Hòa.

Thực tế, Vĩnh Long đã từng bước khai thác thế mạnh sông nước, vườn cây để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái. Nhiều điểm đến đã được ghi nhận ở cấp vùng cùng các dự án nghỉ dưỡng đang dần hoàn thiện.

Hệ thống sông ngòi chằng chịt tại Vĩnh Long được khai thác tối đa cho du lịch sinh thái.



Du khách thưởng thức những món ăn dân dã trong không gian bếp nhà, gắn với sinh hoạt thường ngày của người dân.

Ẩm thực quê tại Nhị Hòa được chế biến từ nguyên liệu tại chỗ, giữ trọn hương vị mộc mạc của miền sông nước.

Mứt gừng đa dạng cách chế biến, thường được thưởng thức cùng trà như một nét ẩm thực truyền thống.

Theo ngành du lịch Vĩnh Long, mô hình tại Nhị Hòa lấy cộng đồng làm trung tâm, người dân là chủ thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi. Hoạt động du lịch gắn chặt với sinh kế, góp phần bảo tồn giá trị truyền thống và gìn giữ không gian làng quê.

Việc đưa mô hình này vào khai thác kỳ vọng làm phong phú sản phẩm du lịch của tỉnh. Đây là cơ sở để địa phương nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng chất lượng trong thời gian tới.