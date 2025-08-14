Việt Hải – 'Viên ngọc xanh' giữa quần đảo Cát Bà thành điểm du lịch cộng đồng 14/08/2025 21:45

(PLO)-Nằm giữa những dãy núi đá vôi và thảm rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Cát Bà, làng Việt Hải – nơi từng chỉ có thể tìm đến bằng con thuyền nhỏ len qua vịnh Lan Hạ hoặc trekking xuyên rừng.

Ngày 14-8, tại đảo Việt Hải, UBND đặc khu Cát Hải tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng công nhận Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải.

Đây là Điểm du lịch thứ 13 được UBND thành phố Hải Phòng công nhận.

Việt Hải – “viên ngọc xanh” giữa quần đảo Cát Bà chính thức thành điểm du lịch cộng đồng. Ảnh: NS

Nếp sống mộc mạc giữa vùng lõi di sản thế giới

Việt Hải gồm hai thôn, có diện tích 6.485 ha, với 87 hộ gia đình, dân số 295 nhân khẩu. Làng nằm sâu trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà, được bao bọc bởi núi đá vôi, rừng nguyên sinh và biển cả.

Muốn tới Việt Hải, du khách phải đi thuyền qua vịnh Lan Hạ hoặc trekking xuyên rừng Cát Bà. Con đường vào làng uốn quanh núi, xuyên rừng ngập mặn, mở ra khung cảnh nhà mái ngói rêu phong, ruộng bậc thang, bờ rào đá xếp và những homestay tranh tre.

Tại đây, du khách có thể đạp xe khám phá, chèo kayak, trekking, nghỉ homestay, thưởng thức hải sản và trải nghiệm nhịp sống chậm của cư dân địa phương.

Mỗi trải nghiệm đều mang hơi thở của biển, tiếng gió núi và nét thuần mộc của một làng chài trăm năm tuổi.

Du khách trải nghiệm tại Việt Hải. Ảnh: NS

Sự khởi đầu hành trình chuyển đổi xanh

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải Vũ Hữu Vững cho biết, việc công nhận Việt Hải là Điểm du lịch cộng đồng là sự ghi nhận nỗ lực của chính quyền và người dân, đồng thời là khởi đầu cho chiến lược thí điểm chuyển đổi xanh, từ đó nhân rộng các mô hình chuyển đổi xanh ra các khu vực còn lại trên đảo Cát Bà trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo kế hoạch, đặc khu sẽ tập trung nhiều giải pháp xây dựng các mô hình chuyển đổi xanh toàn diện, bền vững tại Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên - môi trường.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng trao quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng Việt Hải. Ảnh: NS

Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ giá trị nổi bật của Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải trong di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà để nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.

Cùng với đó, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch theo hướng xanh hóa tại Việt Hải; có sự tham gia, đồng hành tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp phát triển Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải. Rà soát, triển khai thực hiện các công trình dự án đảm bảo tuân thủ quy hoạch được phê duyệt.

Đặc khu sẽ chỉ đạo tập trung để Việt Hải chuyển đổi xanh đối với giao thông xanh, du lịch xanh, năng lượng xanh, môi trường xanh, nông nghiệp xanh thực hiện trong giai đoạn 2025-2030...

Du khách trải nghiệm massage cá tại Việt Hải. Ảnh: NS

Với những kế hoạch rõ nét, đặc khu Cát Hải mong muốn Việt Hải không còn là làng chài biệt lập, mà là “điểm sáng” của du lịch xanh Hải Phòng. Với cảnh sắc nguyên sơ, cộng đồng thân thiện và định hướng phát triển bền vững, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn tìm về sự bình yên giữa đại ngàn – nơi “đảo trong đảo” của Cát Bà.