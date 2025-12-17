Chùm ảnh: Khách Việt mê mẩn cực quang ở Iceland 17/12/2025 13:54

Những năm gần đây, cực quang ở Iceland (Bắc Âu) không chỉ là giấc mơ của du khách châu Âu hay Bắc Mỹ mà còn trở thành điểm đến trong mơ của nhiều du khách Việt. Trên các hội nhóm du lịch, nhiếp ảnh, từ khóa "săn cực quang Iceland" liên tục được nhắc đến như một trải nghiệm phải có ít nhất một lần trong đời.

Theo các công ty lữ hành, lượng khách Việt quan tâm đến tour săn cực quang tại Iceland tăng rõ rệt sau đại dịch. Nhóm khách này chủ yếu là người trẻ, khách trung lưu và giới nhiếp ảnh. Nhiều người chấp nhận di chuyển xa, chi phí cao và lịch trình dày đặc để đổi lấy cơ hội đứng giữa đêm băng giá, ngước nhìn dải ánh sáng xanh lục uốn lượn trên bầu trời Bắc Âu.

Cực quang thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 4, thời điểm hoàn hảo nhất là tháng 10 đến tháng 2 năm sau.

Sức hút với du khách Việt còn đến từ sự kết hợp giữa săn cực quang và khám phá thiên nhiên hoang sơ như sông băng, thác nước, núi lửa, bãi biển cát đen. Nhiều người sẵn sàng dành trọn kỳ nghỉ dài ngày chỉ để "chờ" một đêm cực quang xuất hiện và coi đó là khoảnh khắc đáng giá nhất.

Dù chi phí không rẻ, nhiều du khách vẫn sẵn sàng chi vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng cho mục tiêu này. Các tour kéo dài 8-10 ngày, kết hợp khám phá băng đảo có giá dao động 90-120 triệu đồng/người nhưng thường kín chỗ từ rất sớm.

Anh Minh Hoàng (TP.HCM) cho biết anh không xem đây là chuyến du lịch thông thường. "Gần 100 triệu cho một chuyến đi nghe thì đắt, nhưng cực quang là trải nghiệm có thể cả đời chỉ gặp một lần. Nếu may mắn thấy được khoảnh khắc bầu trời sáng rực, tôi nghĩ số tiền đó hoàn toàn xứng đáng", anh Hoàng nói.

Tương tự, chị Thu Trang (Hà Nội) vừa hoàn thành chuyến đi vào cuối tháng 10. Chị cho biết ban đầu cũng đắn đo trước mức giá cao. "Mình chấp nhận cắt giảm các chuyến đi ngắn trong năm để dồn tiền cho Iceland. Đêm đứng giữa trời lạnh âm hơn 10 độ, chờ từng giờ rất mệt, nhưng khi ánh sáng xanh chuyển động trên bầu trời thì mọi mệt mỏi đều tan biến", chị Trang kể.

Cực quang với sắc xanh lục và hồng uốn lượn trên bầu trời Iceland, tạo nên khoảnh khắc hiếm có.

Cực quang bừng sáng trên bầu trời Iceland, phần thưởng xứng đáng cho những đêm dài chờ đợi.

Tại Iceland, những địa danh như núi Kirkjufell, núi Vestrahorn hay sông băng Jökulsárlón được xem là "tọa độ vàng" để săn cực quang. Hiện tượng này xảy ra khi bầu trời đêm xuất hiện các dải ánh sáng chuyển động mềm mại như dải lụa, mang nhiều màu sắc từ trắng, xanh lục đến hồng, tím.

Phòng ngủ bằng kính trong suốt giữa đêm Bắc Âu, nơi du khách có thể ngắm cực quang ngay từ trên giường.

Cực quang xuất hiện trong đêm trời quang lạnh, mang đến khoảnh khắc khó quên cho du khách.

Theo du khách Việt, khoảnh khắc bầu trời bừng sáng khiến mọi chờ đợi trong đêm lạnh trở nên xứng đáng.

Để săn được cực quang, du khách cần theo dõi dự báo thời tiết, chọn đêm trời quang và đặc biệt là sự kiên nhẫn. Thời tiết khắc nghiệt cũng là yếu tố cần lưu ý. Du khách được khuyến cáo mặc đủ đồ giữ ấm; nếu đi từ tháng 12 nên chuẩn bị miếng dán giữ nhiệt khi nhiệt độ có thể xuống tới âm 15 độ C.

Theo các công ty lữ hành, do lượng khách lớn, du khách nên đặt tour sớm vì thường đến cuối tháng 8 các chỗ cho tháng cuối năm đã kín.