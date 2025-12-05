TP.HCM phát động Tuần lễ Du lịch lần thứ 5 05/12/2025 19:48

(PLO)- TP.HCM chính thức phát động Tuần lễ Du lịch 2025 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội” nhằm kích cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Tối 5-12, tại khu vực Tiểu đảo trước chợ Bến Thành, Sở Du lịch TP.HCM đã chính thức phát động Tuần lễ Du lịch lần thứ 5 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh Fest”. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa, ẩm thực sôi động dịp cuối năm, nhằm kích cầu thị trường nội địa và quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm 2025 là sự hưởng ứng đồng loạt của toàn bộ 168 phường, xã và đặc khu, đây là quy mô tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh tinh thần cởi mở, hiện đại và đầy sáng tạo của TP. Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 5 năm 2025 sẽ là bước khởi đầu cho hàng loạt hoạt động du lịch mới mẻ, giới thiệu được các sản phẩm du lịch đặc trưng. Đồng thời, tiếp tục khẳng định sức hút của TP như một điểm đến giàu cảm hứng, giàu năng lượng và luôn không ngừng chuyển mình, vươn tới những tầm cao mới.

Theo ông Dũng, thông qua Tuần lễ Du lịch, TP mong muốn tạo ra một không gian trải nghiệm sống động, lan tỏa tinh thần lễ hội, kích cầu du lịch, thương mại, ẩm thực cuối năm. Ngoài ra, mở ra cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, tăng cường kết nối thị trường, và cùng chung tay xây dựng một môi trường du lịch thân thiện, an toàn, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: TT.

Tại sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu chương trình trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đô thị trên nền tảng số. Đáng chú ý, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với TikTok Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam. Việc ký kết triển khai chiến dịch truyền thông giới thiệu hình ảnh 168 phường, xã và đặc khu của TP.HCM tới cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, TP cũng công bố và trao chứng nhận “Điểm đến thân thiện năm 2025”. Đây là một phần trong Đề án phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025 - 2030. TP.HCM đồng thời ra mắt các Đại sứ Tuần lễ Du lịch năm nay.

Lãnh đạo Sở Du lịch trao chứng nhận “Điểm đến thân thiện năm 2025” cho các đơn vị tiêu biểu. Ảnh: TT.

Buổi lễ phát động diễn ra với nghi thức ấn tượng, các đại biểu cùng nhau nhấn nút, thắp sáng bộ chữ tượng trưng cho 7 giá trị cốt lõi của Tuần lễ Du lịch TP.HCM - Vibrant Ho Chi Minh Fest: Vibrant (Sống động), Inspiring (Đầy cảm hứng), Boundless (Bất tận), Remarkable (Đáng nhớ), Authentic (Chân thực), Nature (Thiên nhiên), Timeless (Vượt thời gian).

Đại biểu cùng nhau thắp sáng bộ chữ tượng trưng cho giá trị cốt lõi của Tuần lễ Du lịch TP.HCM.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu chuỗi sản phẩm mới, sáng tạo, chất lượng cao, được triển khai đồng bộ giữa 168 phường, xã, đặc khu. Qua đó, TP.HCM tiếp tục củng cố vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.