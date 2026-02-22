Khám phá Hang 7 tầng trên đỉnh Trường Sơn 22/02/2026 09:00

(PLO)- Tôi đến Hang 7 tầng với tâm thế của một người tò mò, muốn khám phá và đã rời đi với trái tim nửa vấn vương, nửa hạnh phúc.

Một ngày nắng nhẹ, tôi đặt chân đến Hang 7 tầng, chính là Hang Chỉ huy - một điểm đến mới mẻ của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tôi đến với tâm thế của một du khách tò mò, muốn khám phá địa điểm trước đây được giới hạn nghiêm ngặt và tôi đã không phải thất vọng.

Đánh thức quá khứ bằng công nghệ

Phong Nha - Kẻ Bàng quá nổi tiếng với những núi đá vôi khổng lồ, những hang động được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất. Trong vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới này có một hang động bí mật, được dùng làm Sở Chỉ huy của bộ đội Trường Sơn thời kháng chiến chống Mỹ. Hang nằm trên Đường 20 - Quyết Thắng, tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam.

Những chiếc “xe không kính” Zil 157 được trang bị hệ thống tạo không gian ảo 9D. Ảnh: Oxalis

Ít ai biết rằng trong những đoàn xe vận tải năm đó, có nhiều chiếc xe đặc biệt. Thùng xe không chở gạo hay súng mà chỉ chất đầy đá và lá rừng để ngụy trang. Đó là những chiếc xe cô đơn, làm nhiệm vụ nghi binh, thu hút sự chú ý của máy bay địch. Những người lính biết rõ họ đang thực hiện một chuyến đi cảm tử nhưng vẫn bình thản nổ máy, bon bon thẳng tiến về phía trước.

Điều bất ngờ là mới đây, hành trình đầy quả cảm và tự hào ấy đã được tái hiện sống động bằng công nghệ thực tế ảo VR360 9D. Mọi người sẽ được tai nghe, mắt thấy, tim cảm nhận hành trình vượt bom, thắng đạn của người lính Trường Sơn năm xưa. Được nhập vai anh hùng, tôi cực kỳ háo hức dù có phần hơi… sợ vì nghe nói rằng cảm giác nguy hiểm rất chân thực.

Bước chân lên chiếc xe vận tải Zil 157 nguyên bản, cũ kỹ, phủ bụi thời gian, tôi đọc thầm bài thơ:

“Không có kính không phải vì xe không có kính

Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi

Ung dung buồng lái ta ngồi

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng”

(Bài thơ về Tiểu đội xe không kính. Tác giả: Phạm Tiến Duật)

Người cựu chiến binh Trường Sơn trải nghiệm lái xe không kính. Ảnh: Oxalis

Đeo kính VR360 độ, đặt tay lên vô lăng và tôi lập tức được kéo thẳng vào trận địa. Chiếc xe tôi lái lao vút đi giữa tiếng máy bay rít gió, tiếng nổ vang rền, cánh rừng bình yên phút chốc ngập chìm trong khói lửa. Xe chồm lên rồi lại nghiêng ngả trên con đường mòn nhỏ hẹp. Tôi thậm chí còn ngửi được mùi khói lửa khét lẹt, cảm thấy sức nóng bao quanh lấy mình.

Cảm giác rung lắc dữ dội khi bom đạn rơi xuống như trút nước, mảnh bom trộn cùng đất đá văng tung tóe. Giữa khói lửa giả lập, tôi thấy tim mình như nghẹn lại. Công nghệ chỉ tái hiện nhưng cảm xúc là thật. Cảm nhận rõ sự khốc liệt và dữ dội, tôi thật sự nể phục trước những trái tim đã biến thành động cơ, chở cả dân tộc tiến lên phía trước. Nhiều cựu chiến binh đã khóc khi rời đoàn xe không kính.

Hang 7 tầng - nơi chưa từng được khám phá

Rời khu trải nghiệm, đi bộ băng qua gần 2 km dưới tán rừng rậm rạp để đến Hang 7 tầng. Cửa hang nhỏ và thấp, mặt đất lồi lõm khó đi. Vào bên trong, trần đá bất ngờ cao vút lên cả trăm mét. Càng đi sâu, không khí càng lạnh và im ắng. Nơi đây từng là Sở Chỉ huy trong những năm kháng chiến. Trong lòng hang kín đáo này, tướng Đồng Sỹ Nguyên cùng các đồng đội đã ra những quyết sách quan trọng cho tuyến vận tải huyết mạch đường Hồ Chí Minh.

Bên trong hang 7 tầng: OXALIS

Vốn là hang tự nhiên nhưng nơi đây từng được cải tạo lại trong điều kiện rất khắc nghiệt và thiếu thốn. Ngày ấy, cát sạn, xi măng được vận chuyển bằng sức người, vượt hàng chục cây số, luồn rừng, vượt núi để đưa vào hang. Công binh bí mật gùi đá, xây bảy tầng hang trong ba tháng. Các tầng này dùng làm nơi cấp cứu thương binh, truyền tin, chứa súng đạn... Bên ngoài ngụy trang bằng những tán rừng dày đặc, bên trong là cấu trúc đá vôi tự nhiên vững chắc, giúp quân ta nhiều lần thoát khỏi các đợt không kích của máy bay địch.

Tầng dành cho cứu thương. Ảnh: Oxalis

Trên vách hang vẫn còn những dòng chữ của các chiến sĩ xưa. Ảnh: Oxalis

Trong khu vực này còn có nơi trưng bày hiện vật mở đường. Trước những vật dụng đơn giản như cuốc, rìu, cưa tay, dao phát rừng… tôi dừng mắt lại thật lâu trước một chiếc xẻng nằm lặng lẽ. Chiếc xẻng cũ kỹ, hoen gỉ nhưng khi đặt tay lên cán, tôi tưởng tượng bàn tay người công binh trẻ từng cầm nó đào hầm trong đêm, phá núi, san đèo trong mưa bom. Giữa vô số chứng tích chiến tranh, chiếc xẻng nhỏ bé ấy lại mang một sức nặng to lớn. Cạnh đó là khu trưng bày những vỏ bom méo mó, lớn như cột điện nằm im như lời nhắc nhở về nền hòa bình quý giá hôm nay.

Những bạn trẻ thích thú khám phá hang 7 tầng. Ảnh: Oxalis

Tôi rời hang khi chiều đã ngả vàng, tiếng gió rừng xào xạc bên tai. Tôi ngoái nhìn lại hang, có một vệt sáng nhỏ trong lòng núi sâu. Nơi đây vẫn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, nguyên bản, trần hang ám khói và nét chữ viết bằng than trên tường vẫn còn hiện rõ… Chỉ duy có chiếc xe không kính là được nâng cấp bởi công nghệ AI tân tiến nhất bây giờ. Nhờ sự kết hợp lạ lùng ấy, tôi đã không chỉ “xem” lịch sử mà còn “chạm” nó bằng tất cả cảm xúc và sự biết ơn.