Giải mã 'công thức vàng' giúp du lịch Cần Giờ hút 40 triệu khách 30/01/2026 09:12

(PLO) - Khi nút thắt giao thông được tháo gỡ và hệ sinh thái trải nghiệm hình thành đúng thời điểm, Cần Giờ đứng trước cơ hội lịch sử để lột xác thành điểm đến quốc tế, trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Tại hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM” diễn ra ngày 29-1 (do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức), các chuyên gia nhận định đây là thời điểm then chốt cho sự chuyển mình của huyện biển này. Với hạ tầng giao thông và hệ thống trải nghiệm được đầu tư quy mô bậc nhất khu vực, Cần Giờ đang dần lộ diện là một trung tâm nghỉ dưỡng tầm vóc quốc tế, hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Xóa bỏ rào cản "ốc đảo" bằng hạ tầng chiến lược

Trong nhiều năm, tiềm năng của Cần Giờ bị kìm hãm bởi hạn chế giao thông. Việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM mất hàng giờ khiến địa danh này, dù giàu tài nguyên sinh thái, vẫn bị xem là điểm đến "xa xôi" trong tâm lý du khách.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện khi hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ. Đáng chú ý nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vừa động thổ tháng 12-2025. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm Thành phố đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 13 phút. Đây là cú hích đột phá, xóa bỏ hoàn toàn rào cản thời gian của một điểm đến ngoại vi.

Song song đó, cầu Cần Giờ dự kiến hoàn thành năm 2029 sẽ chấm dứt cảnh “qua sông lụy phà” tồn tại nhiều thập kỷ, rút ngắn thời gian đường bộ xuống còn khoảng 40 phút. Đặc biệt, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu khi vận hành sẽ mở ra kết nối trực tiếp giữa hai cực phát triển phía Nam chỉ với 10 phút di chuyển.

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược kết nối Cần Giờ đang được đầu tư đồng bộ. Ảnh: NHƯ NGỌC.

Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Thành phố định hướng đưa Cần Giờ trở thành cực phát triển mới với mục tiêu thu hút khoảng 40 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 2026–2030, TP.HCM ưu tiên hoàn thiện khung hạ tầng để tạo đà bứt phá và nâng cao sức hấp dẫn với các nhà đầu tư chiến lược.

Cần Giờ sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm trong lòng đô thị lớn nhưng vẫn giữ được hệ sinh thái tự nhiên. Việc phát triển đô thị sinh quyển gắn với kinh tế đêm và bảo tồn văn hóa sẽ giúp Cần Giờ nâng tầm trên bản đồ du lịch quốc tế. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đồng quan điểm, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho hay cùng với đường bộ, các tuyến đường thủy Bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu đang được khôi phục với các sản phẩm đặc thù. Đây là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ "ốc đảo sinh thái" thành điểm đến du lịch cao cấp, góp phần giãn mật độ du khách khu vực trung tâm và phân bố lại không gian du lịch bền vững.

"Cần Giờ đang có cơ hội rất lớn để chuyển từ vị thế khu vực khó tiếp cận sang cực tăng trưởng mới nhờ hạ tầng giao thông đa chiều: đường bộ hiệu quả hơn; đường sắt kết nối nhanh với trung tâm; đường biển trở thành cửa ngõ kinh tế biển và logistics," ông Bình chia sẻ.

Hệ sinh thái trải nghiệm 24/7 giữ chân du khách

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định hạ tầng chỉ là cánh cửa mở lối. Yếu tố quyết định để du khách lưu trú và quay lại chính là hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, vận hành suốt ngày đêm.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Saigontourist Group, cho rằng một điểm đến đẳng cấp quốc tế cần hội tụ ba trụ cột: hạ tầng kết nối chiến lược, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và bản sắc sản phẩm khác biệt.

Theo đó, Cần Giờ cần phát triển mô hình giải trí gắn với sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, văn hóa gắn liền cộng đồng; hình thành các cụm vui chơi hòa quyện thiên nhiên và không gian kinh tế đêm gắn với ẩm thực biển.

Một cấu phần quan trọng khác là kinh tế đêm và dịch vụ văn hóa - ẩm thực nhằm tạo sức sống cho điểm đến sau 18 giờ. Đồng thời, toàn bộ hệ thống dịch vụ cần được quản trị theo tiêu chuẩn du lịch xanh, kiểm soát chặt chẽ môi trường và sức chứa.

Ông Tài kiến nghị TP.HCM sớm ban hành khung quy hoạch tổng thể dịch vụ du lịch Cần Giờ và hình thành trung tâm điều phối để chuẩn hóa chất lượng; ưu tiên vận chuyển nội khu thân thiện môi trường và thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực vận hành quốc tế.

Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với diện tích khoảng 2.870 ha theo mô hình siêu đô thị biển ESG++ - xanh, thông minh. Ảnh: Vingroup.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl cho biết hạ tầng là điều kiện cần, nhưng sản phẩm du lịch là điều kiện đủ để một điểm đến có thể bứt phá và duy trì sức hút bền vững. Trong bức tranh đó, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (khởi công tháng 4-2025) với diện tích khoảng 2.870 ha đóng vai trò động lực trực tiếp đưa Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Bà Hòa chia sẻ 5 xu hướng du lịch chủ đạo sẽ là trụ cột phát triển sản phẩm lõi cho Cần Giờ. Nổi bật là du lịch trải nghiệm, khi du khách chuyển từ “đi để ở” sang “đi để trải nghiệm”, đòi hỏi sản phẩm đa dạng và vận hành quanh năm. Theo kế hoạch, VinWonders Cần Giờ sẽ ra mắt với gần 200 trò chơi, trở thành công viên giải trí đầu tiên tại châu Á vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.

Tiếp đến là xu hướng bleisure và workation (kết hợp du lịch, công tác và làm việc từ xa) gắn với tổ hợp khách sạn quy mô lớn. Song song đó là du lịch sự kiện - lễ hội, kinh tế đêm, cùng xu hướng wellness và longevity (sống khỏe, sống thọ), khai thác lợi thế sinh thái để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe toàn diện.

ThS Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho hay Cần Giờ sở hữu những lợi thế mang tính "độc bản", do đó cần hình thành hệ sinh thái du lịch chất lượng cao, có chiều sâu trải nghiệm. Chính quyền giữ vai trò kiến tạo, xây dựng khung chính sách và phân vùng phát triển.