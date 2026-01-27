Lộ diện phối cảnh tuyệt đẹp của cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài gần 15 km 27/01/2026 09:31

(PLO)- Nhà đầu tư vừa công bố thiết kế cầu đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu có chiều dài gần 15 km, với 6 làn xe.

Dự án xây dựng cầu đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư.

Dự án được Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất tại Hội nghị lần thứ 3, ngày 7-1.

Phối cảnh thiết kế cầu đường vượt biển Cần Giờ -Vũng Tàu.

Dự án cầu đường vượt biển có tổng vốn đầu tư 104.400 tỉ đồng, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2029.

Dự án có điểm đầu đặt tại đường Biển Đông 2 - khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng). Tuyến đi qua khu vực vịnh Gành Rái, địa chất - thủy văn phức tạp vùng ven biển.

Theo chủ đầu tư, tổng chiều dài dự án được nghiên cứu là 14,06 km, gồm 3,1 km hầm vượt biển, gần 8 km cầu vượt biển và khoảng 3 km đường dẫn. Dự án cần sử dụng khoảng 137,5 ha đất, diện tích mặt nước và vật liệu đắp sẽ được xác định cụ thể tại bước sau.

Sau khi dự án cầu đường vượt biển hình thành sẽ tạo nên trục kết nối duy nhất trực tiếp giữa TP.HCM và Vũng Tàu qua tuyến ven biển. Từ đó, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 10 phút.

Đặc biệt hơn, dự án cầu đường vượt biển còn hỗ trợ phát triển khu du lịch biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn; Tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép – Thị Vải; Giảm áp lực giao thông Quốc lộ 51 và đường 965. Đồng thời, cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP.HCM.

Do đó, việc sớm đầu tư dự án là cấp thiết và phù hợp định hướng phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Tuyến cầu đường vượt biển dài gần 15 km, 6 làn xe, có đoạn trên biển đi bằng cầu, khu vực thông thuyền xây ngầm.

Điểm đầu dự án đặt tại đường Biển Đông 2 - khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng).

Cầu đường vượt biển có 8 km đi trên biển bằng cầu, với 6 làn xe.

Tĩnh không cầu được thiết kế đảm bảo cho tàu thuyền đi lại, tạo sự phát triển cho kinh tế biển.

Một đoạn của dự án sẽ được làm hầm ngầm.