TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định dự án cầu đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu 14/01/2026 13:49

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hội đồng thẩm định gồm 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đại diện chính quyền địa phương khu vực dự án. Trong đó, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thực hiện thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 243/2025 của Chính phủ; đánh giá cụ thể từng nội dung, nêu rõ ý kiến nhận xét, kiến nghị và đề xuất phương án xử lý đối với các vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc cần bổ sung, hoàn thiện.

Sở Tài chính là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định, chịu trách nhiệm tổng hợp, phối hợp tổ chức hoạt động thẩm định theo quy định. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13-1-2026. Hội đồng thẩm định sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND TP.

Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu bước vào giai đoạn thẩm định.

Trước đó, vào ngày 7-1-2026, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, một trong những nội dung được đưa ra thảo luận là định hướng đầu tư dự án cầu đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết hiện nay việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu phải đi theo tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây, vòng qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xuất phát từ thực tế đó, lãnh đạo TP.HCM đặt vấn đề cần có một trục giao thông trực tiếp nối trung tâm TP với Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo tính toán, khoảng cách từ Cần Giờ sang khu vực Bãi Trước, Bãi Sau (thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây) chỉ khoảng 13-14km. Trên cơ sở đó, TP.HCM đã trao đổi với các nhà đầu tư chiến lược và nhận được sự đồng thuận về việc nghiên cứu xây dựng một cây cầu vượt biển quy mô 6 làn xe.

Công trình sẽ gồm hai hợp phần: đoạn cầu vượt nổi trên mặt biển và đoạn vượt luồng tàu được thiết kế ngầm dưới đáy biển, áp dụng công nghệ tương tự hầm Thủ Thiêm. Hai đảo nhân tạo sẽ được xây dựng ở hai đầu khu vực thông thuyền nhằm phục vụ thi công và khai thác.

Ước tính sơ bộ cho thấy thời gian xây dựng toàn tuyến vào khoảng 3 năm. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm TP.HCM đến Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 1 giờ.

Theo kế hoạch, dự án đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu có điểm đầu đặt tại đường Biển Đông 2 - khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng). Tuyến đi qua khu vực vịnh Gành Rái, địa chất - thủy văn phức tạp vùng ven biển.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 104.410 tỉ đồng, dự kiến khởi công tháng 6-2026 và hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng Quý II-2029.