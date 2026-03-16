1 tập đoàn muốn đầu tư 5 dự án giao thông kết nối 100.000 tỉ đồng tại TP.HCM 16/03/2026 15:34

(PLO)- Tập đoàn Sovico đề xuất đầu tư 5 dự án trọng điểm của TP.HCM bao gồm đường nối tới cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, Quốc lộ 1, một đoạn Vành đai 3, Vành đai 2 và đường ven sông Sài Gòn.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Sovico (Tập đoàn Sovico) đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất được nghiên cứu và đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng giao thông. Ước tính tổng mức đầu tư của các dự án lên tới 100.000 tỉ đồng.

Trong đó, các dự án tập trung vào những trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM với khu vực lân cận như hệ thống vành đai, tuyến đường ven sông và các trục kết nối cảng.

Tập đoàn Sovico đề xuất xây dựng đường ven sông Sài Gòn, dự án kéo dài từ Mũi đèn đỏ thuộc xã Nhà Bè đến cầu Bến Súc, xã Thái Mỹ, với tổng chiều dài khoảng 78,2 km. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cụ thể, theo Tập đoàn Sovico, TP.HCM đã ban hành chương trình hành động số 03 nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó nêu rõ quyết tâm huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực kinh tế, đặc biệt là nguồn lực tư nhân để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, sớm đưa vào khai thác các tuyến giao thông huyết mạch.

Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát tổng thể mạng lưới kết nối giao thông của TP, tập đoàn đề nghị UBND TP xem xét chấp thuận cho phép nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông.

Dự án 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn Tân Vạn – Bình Chuẩn. Địa điểm đi trùng đường Mỹ Phước – Tân Vạn hiện hữu, với tổng chiều dài hơn 15,3 km, có tổng mức đầu tư khoảng 26.500 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến trong năm 2027.

Dự án 2: Xây dựng Vành đai 2 từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh. Địa điểm xây dựng tại các phường An Lạc, Tân Tạo, Phú Định, Bình Đông, Xã Bình Hưng thuộc TP.HCM, với chiều dài khoảng 5,3 km. Tổng mức đầu tư dự kiến là 13.000 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Dự án 3 là xây dựng đường ven sông Sài Gòn, dự án kéo dài từ Mũi đèn đỏ thuộc xã Nhà Bè đến cầu Bến Súc, xã Thái Mỹ, với tổng chiều dài khoảng 78,2 km. Tổng mức đầu tư dự kiến dự án đường ven sông là 21.200 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành trong năm 2030.

Dự án 4 là xây dựng đường nối từ nút giao Gò Dưa đến cao tốc TP.HCM – Chơn Thành (bao gồm đoạn trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương trước đây). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 23.935 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2030.

Dự án 5: Xây dựng đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu đến Vành đai 3 TP.HCM, với tổng mức đầu tư dự kiến là 8.719,5 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến trong năm 2029.

Sovico đề xuất nghiên cứu, đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông nêu trên theo phương thức đối tác công tư (PPP) – hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Tập đoàn này cũng đã đề xuất một số khu đất trên địa bàn xã Nhà Bè, phường Long Bình và phường Long Trường làm quỹ đất đối ứng thanh toán cho các hợp đồng BT...