Sun PhuQuoc Airways mở 2 đường bay thẳng kết nối 3 trung tâm du lịch 15/03/2026 20:49

Ngày 15-3, Sun PhuQuoc Airways khai trương hai đường bay thẳng Phú Quốc - Nha Trang và Phú Quốc - Đà Nẵng.

Chuyến bay thương mại cất cánh từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Nha Trang) lúc 15 giờ 45; ở chiều ngược lại chuyến bay khởi hành từ Cam Ranh cũng hạ cánh tại Phú Quốc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Những du khách quốc tế đầu tiên bay chặng Nha Trang - Phú Quốc.

Đường bay này được khai thác ban đầu với tần suất bốn chuyến/tuần và sẽ tăng tần suất lên hàng ngày.

Đường bay Phú Quốc - Đà Nẵng được đưa vào khai thác với tần suất một chuyến/mỗi ngày. Lịch trình bay khởi hành từ Phú Quốc lúc 13 giờ 15, hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 15 giờ. Ở chiều ngược lại, chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng lúc 15 giờ 40 và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 17 giờ 25.

Theo bà Võ Thị Thùy Dương, Phó Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, đây là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo và được Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình mạng bay “trục - nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối, hướng tới xây dựng hành trình du lịch liền mạch gắn với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí tại đảo Ngọc.

Chuyến bay Nha Trang Phú Quốc chỉ hơn 1 giờ đồng hồ.

Cùng với Hà Nội và TP.HCM, việc đi vào khai thác các đường bay tới Nha Trang và Đà Nẵng đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng mạng lưới kết nối giữa đảo Ngọc với các trung tâm kinh tế - du lịch lớn nhất trong nước.

Cũng theo lãnh đạo PhuQuoc Airways, dự kiến hãng này sẽ mở các đường bay quốc tế đầu tiên từ Phú Quốc tới Đài Bắc (Trung Quốc) và Seoul (Hàn Quốc) vào cuối tháng 3 và giữa tháng 4-2026. Trong quý 2 và 3-2026, mạng bay sẽ tiếp tục mở rộng tới Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia.