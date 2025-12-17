SunGroup sẽ thực hiện dự án cải tạo công viên hai bên sông Tô Lịch 17/12/2025 21:14

(PLO)- Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn SunGroup) vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt là nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch…

Ngày 16-12-2025, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6259/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Theo quyết định, dự án có tên gọi “Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch”, được triển khai dọc theo sông Tô Lịch, đi qua nhiều phường thuộc các quận nội thành và khu vực phía Nam thành phố như: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.

Quy mô và tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo Nghị quyết số 471/NQ-HĐND ngày 13-11-2025 của HĐND TP Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025 – 2028.

Phối cảnh dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group), mã số thuế 0305016195, trụ sở tại tầng 1M, số 36-38 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc.

Theo phương án được phê duyệt, tổng vốn đầu tư của dự án được huy động từ hai nguồn chính là vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là gần 700 tỉ đồng, chiếm 15%, còn lại hơn 3.965 tỉ đồng là vốn huy động.

Dự án được triển khai theo loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), với hình thức thanh toán bằng quỹ đất theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước mà nhà đầu tư đề xuất là 0,1%.

UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ hồ sơ dự thầu, bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án; đồng thời lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn và giám sát việc triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ đúng quy định và tiến độ đề ra.

Dự kiến vào sáng ngày 19-12 tới, dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch sẽ chính thức được khởi công đồng bộ cùng nhiều dự án lớn khác của TP Hà Nội cũng như cả nước nhằm tạo hiệu ứng lan toả, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.