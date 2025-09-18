Ngắm sông Tô Lịch bỗng hoá thành 'dải lụa xanh', thơ mộng giữa lòng Hà Nội 18/09/2025 15:09

(PLO)- Sau khi được cấp nguồn nước từ hồ Tây, sông Tô Lịch nơi từng được ví là “dòng sông đen”, ô nhiễm nặng nề, bỗng hoá thành "dải lụa xanh" giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Từng được mệnh danh là "dòng sông đen" vì ô nhiễm trầm trọng, sông Tô Lịch nay đang dần thay đổi diện mạo sau nhiều tháng ngày nỗ lực hồi sinh dòng sông của TP Hà Nội.

Những ngày đầu tháng 9-2025, tuyến ống riêng dài 1,5 km dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch đã cơ bản hoàn thành, nguồn nước trong xanh chính thức được bổ cập xuống sông. Đập dâng tại khu vực cầu Quang cũng được vận hành để giữ mực nước ổn định, tạo điều kiện cho dòng chảy mới hồi sinh.

Cùng với việc dẫn nước từ hồ Tây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, trước ngày 20-9, thành phố sẽ tiếp tục bổ sung nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá xuống sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm.

Nguồn nước này sẽ duy trì mực nước ổn định 3,5 m và bảo đảm chất lượng, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ô nhiễm vốn kéo dài nhiều năm qua.

Sau nhiều nỗ lực của TP Hà Nội, sông Tô Lịch đã hồi sinh, biến hoá thành dòng sông xanh ngắt chảy giữa lòng thành phố. Clip: TRỌNG PHÚ

Nhằm hồi sinh sông Tô Lịch, toàn bộ 245 cửa xả nước thải dọc sông đã được thu gom triệt để về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Nhà máy cũng đã tăng công suất xử lý, bảo đảm xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh.

Bên cạnh đó, các hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông, từ kè bờ, hè phố, lan can tới trồng cây xanh đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo cảnh quan mới mẻ cho khu vực.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội cũng dự kiến khởi công dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025).

Hiện tại, các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa… được giao phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp và Sở Xây dựng tăng cường vệ sinh môi trường, rà soát chỉnh trang hè phố, lan can, cây xanh, bồn hoa dọc hai bên bờ sông để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Trong đó, nhiều vị trí từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) đã được hoàn thành và bàn giao.

Sông Tô Lịch dài 14 km, nhiều năm qua là nơi tiếp nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt mỗi ngày, trở thành “dòng sông chết” bốc mùi hôi thối.

Để hồi sinh dòng sông, Hà Nội đã nạo vét bùn, xây đập dâng ở hạ lưu cầu Quang (phường Thanh Liệt, Hà Nội), hoàn thành các hạng mục chỉnh trang hai bên bờ và đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn xả thải trực tiếp trong tháng 9-2025.

Đến nay, nước sông Tô Lịch đã cải thiện rõ, nhiều đoạn trong hơn, lộ đáy; nước sông Tô Lịch cơ bản đã xanh hơn, bớt mùi hôi thối, hiện lên như một dải lụa xanh ngắt giữa lòng thành phố. Các hạng mục chỉnh trang đạt trên 95% khối lượng.

Chùm ảnh dưới đây ghi lại dòng sông Tô Lịch đã được thay áo mới, mở ra kỳ vọng về một tuyến công viên, cảnh quan xanh sạch đẹp dọc bờ sông trong tương lai gần.

Sau 10 ngày được bổ cập dòng nước trong lành, xanh mát từ hồ Tây, dòng sông Tô Lịch nước đen xì, mùi hôi thối bỗng hoá thành dòng sông xanh ngắt, thơ mộng.

Một đoạn sông Tô Lịch tại khu vực chùa Bằng với màu nước xanh ngắt, mặt nước phản chiếu mây trời bồng bềnh.

Sông Tô Lịch biến hình thành con sông màu xanh ngắt, nên thơ. Ảnh TRỌNG PHÚ.

Nhìn từ trên cao, dòng sông Tô Lịch như một dải lụa xanh, rất đẹp mắt.



Đoạn sông Tô Lịch nhìn từ khu vực đập dâng cầu Quang (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Đập dâng cầu Quang đang được hoàn tất những công đoạn cuối cùng, trong đó có hai đường ống lớn có tác dụng dẫn nước từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (sau khi được xử lý) để bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Đập dâng cầu Quang có vai trò như một van giữ nước cho sông Tô Lịch, đảm bảo dòng sông lúc nào cũng ở mực nước cao, có dòng chảy, giúp cho dòng sông tự phục hồi.

Đập dâng có kiến trúc cổ kính, hoà mình với dòng sông xanh ngắt, phía xa xa là toà tháp cao của chùa Bằng.

Hai ống nước đường kính lớn tại khu vực đập dâng cầu Quang có tác dụng dẫn nước bổ cập cho sông Tô Lịch từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (sau khi đã qua xử lý).

Công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục tại đập dâng .

Dự kiến sau khi hoàn thành, hai ống dẫn nước lớn tại khu vực đập dâng cầu Quang sẽ giúp bổ cập nước từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m³/ngày đêm, giúp duy trì mực nước sông ở mức 3,5 m.

Dòng nước xanh, mát từ hồ Tây được bổ cập vào sông Tô Lịch thông qua hai đường ống có đường kính 1,2 m.

Công nhân đang gấp rút thi công để sớm hoàn thiện dự án cải tạo, chỉnh trang, bổ cập nước từ hồ Tây cho sông Tô Lịch.

Một miệng cống nước thải chảy ra sông Tô Lịch đã bị xây ngăn lại, nước thải được ngăn lại đưa vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Sau khi qua xử lý, nguồn nước này được bổ cập lại cho sông Tô Lịch.

Nước hồ Tây được bổ cập vào sông Tô Lịch tại khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt giao cắt với đường vành đai 1 và đường Võ Chí Công.

Dòng nước xanh, mát từ hồ Tây đã tiếp vào sông Tô Lịch một luồng sinh khí mới.