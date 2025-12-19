Ngành chế biến gỗ TP.HCM chốt mục tiêu xuất khẩu 15 tỉ USD 19/12/2025 08:49

(PLO)-Ngành chế biến gỗ TP.HCM đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 15 tỉ USD vào năm 2035, trong đó 80% là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh.

Tối 18-12, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần I, nhiệm kỳ 2025-2028. Sự kiện đánh dấu sự hợp nhất lịch giữa HAWA và Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA).

Tại đại hội, HAWA đã ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2028 gồm 39 ủy viên và bốn ủy viên Ban Kiểm tra. Ông Phùng Quốc Mẫn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ván sàn A&M giữ chức Chủ tịch HAWA.

Theo ông Phùng Quốc Mẫn, sự hợp nhất giữa HAWA và BIFA là sự cộng hưởng mạnh mẽ về nguồn lực, thế mạnh và kinh nghiệm.

Hiệp hội mới sẽ có quy mô và năng lực đại diện lớn hơn, đủ khả năng dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ, nội thất và mỹ nghệ khu vực phía Nam trong giai đoạn mới.

HAWA quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp hội viên. Cộng đồng này bao trùm mọi phân khúc, từ sản xuất theo đơn đặt hàng (OEM) đến thiết kế và sản xuất gốc (ODM). Các doanh nghiệp này tiếp tục đóng góp trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả nước.

Năm 2025, ngành gỗ Việt Nam và TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò xuất khẩu mũi nhọn. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 11 tháng năm 2025 đạt 15,5 tỉ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

"Ngành chế biến gỗ TP.HCM đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 15 tỉ USD vào năm 2035. Trong đó, 80% là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh. Đại hội được xem là khởi đầu cho hành trình chinh phục mục tiêu này", ông Mẫn nói.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA, ngành chế biến gỗ TP.HCM phấn đấu xuất khẩu đạt 15 tỉ USD vào năm 2035. Ảnh: H.ANH

Ông Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định ngành chế biến gỗ Việt Nam thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn.

Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường chủ lực chưa ổn định, trong khi chi phí đầu vào, logistics và tài chính vẫn ở mức cao.

Các yêu cầu về thương mại bền vững ngày càng nghiêm ngặt, điển hình như Quy định chống phá rừng của EU.

Quy mô doanh nghiệp trong nước còn nhỏ, năng lực quản trị và công nghệ chưa đồng đều. Trước tình hình này, ông Diện đề nghị HAWA tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Các đơn vị cần đẩy mạnh chế biến sâu, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và tiết giảm chi phí.

Doanh nghiệp chủ động thích ứng với các yêu cầu quốc tế về tính hợp pháp và truy xuất nguồn gốc. Việc tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu trong nước là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, ngành gỗ cần đa dạng hóa thị trường. Việc xây dựng thương hiệu gỗ Việt Nam phải gắn với uy tín, chất lượng và trách nhiệm môi trường -xã hội.

Ông Diện cũng đề nghị HAWA phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương để triển khai hiệu quả chương trình lâm nghiệp bền vững.