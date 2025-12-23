Ngành năng lượng đang bước vào giai đoạn có tính bước ngoặt 23/12/2025 15:23

(PLO)- Chuyên gia nhận định, thị trường khí thiên nhiên toàn cầu đang bước vào làn sóng phát triển lớn nhất từ trước tới nay.

Ngày 23-12, tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Chiến lược và xu hướng phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam và ASEAN, thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu tại Diễn đàn, TS Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam, cho biết ngành năng lượng toàn cầu đang bước vào một giai đoạn có tính bước ngoặt.

Theo TS Mai Duy Thiện, chuyển dịch năng lượng không còn là khái niệm mang tính định hướng dài hạn mà đã trở thành quá trình hiện hữu, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế, môi trường và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò của khí thiên nhiên trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Ảnh: VIẾT THỊNH

Các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang đặt ra những yêu cầu mới đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam và các nước ASEAN.

Trong bối cảnh này, khí thiên nhiên (gồm CNG, LNG, LPG) được xem là nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng giữa các nguồn năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo; đóng vai trò cầu nối trong lộ trình hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải.

Khí thiên nhiên không chỉ giúp giảm phát thải so với than và dầu, mà còn góp phần nâng cao tính linh hoạt, ổn định cho hệ thống năng lượng, đặc biệt trong phát điện, công nghiệp, giao thông vận tải và dân dụng.

Chuyên gia Kinh tế PGS.TS Ngô trí Long đánh giá, trong hơn một thế kỷ qua, các cuộc cách mạng năng lượng đã nhiều lần định hình lại bản đồ quyền lực kinh tế – địa chính trị thế giới.

“Hôm nay, chúng ta đang ở giữa một “làn sóng chuyển dịch năng lượng” mới từ hệ thống phụ thuộc nặng vào than, dầu sang cấu trúc năng lượng phát thải thấp hơn, thông minh hơn, linh hoạt hơn.

Trong bức tranh ấy, khí thiên nhiên – đặc biệt LNG, CNG và LPG – đang trở thành “nhiên liệu bản lề” vừa giúp giảm phát thải so với than, vừa đảm bảo độ linh hoạt, ổn định cho hệ thống điện và cho sản xuất công nghiệp”- ông Long nói.

Chuyên gia Kinh tế PGS.TS Ngô trí Long. Ảnh: VIẾT THỊNH

Ở góc độ thị trường, bà Nguyễn Mai Bích Tiên, Phòng Phát triển dự án tiết kiệm năng lượng, Công ty GreenYellow Việt Nam, cho biết nhu cầu khí thiên nhiên toàn cầu hiện đạt khoảng 4.250 tỉ m³ và được dự báo sẽ tăng lên khoảng 4.700 tỉ m³ vào năm 2030.

Trong đó, khu vực châu Á Thái Bình Dương được đánh giá là nơi có tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao nhất, tiếp đến là Trung Đông và Bắc Mỹ.

Theo bà Nguyễn Mai Bích Tiên, châu Á tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong bức tranh tăng trưởng nhu cầu khí thiên nhiên toàn cầu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thị trường khí thiên nhiên toàn cầu đang bước vào làn sóng phát triển lớn nhất từ trước tới nay.

Việc tái cân bằng nguồn cung không chỉ cải thiện an ninh năng lượng, mà còn giảm áp lực giá khí trong trung hạn, tạo ra “thời điểm vàng” để Việt Nam hoạch định chiến lược phát triển điện khí và hạ tầng LNG dài hạn, phục vụ chuyển dịch năng lượng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá toàn diện thực trạng và triển vọng phát triển thị trường khí thiên nhiên nén CNG, khí thiên nhiên hóa lỏng LNG và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Việt Nam và ASEAN.

Nội dung thảo luận xoay quanh việc nhận diện những cơ hội và thách thức liên quan đến hạ tầng, công nghệ, cơ chế chính sách, tài chính và nguồn nhân lực, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm thúc đẩy thị trường khí thiên nhiên phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững.