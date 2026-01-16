Đánh thức nhiều nguồn lực để phát triển xã Bình Khánh, TP.HCM 16/01/2026 12:46

(PLO)- Theo lãnh đạo UBND xã Bình Khánh, quy hoạch xã không thể chỉ dừng lại ở các khu dân cư thấp tầng hay đất nuôi trồng thủy sản quảng canh mà phải chuyển mình thành một đô thị hậu cần và dịch vụ cửa ngõ.

Ngày 16-1-2026, UBND xã Bình Khánh, TP.HCM tổ chức hội thảo thực hiện các đồ án quy hoạch trên địa bàn xã.

Phát triển xã Bình Khánh thành đô thị hậu cần và dịch vụ cửa ngõ

Báo cáo tại hội thảo, ông Phạm Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khánh cho biết, xã Bình Khánh có diện tích tự nhiên lên tới hơn 158 km². Không gian hành chính mới này đã xóa bỏ sự chia cắt manh mún trước đây, tạo điều kiện để quy hoạch các khu chức năng quy mô lớn.

Ông Phạm Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khánh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Dưới góc nhìn của nhà quản lý đô thị, không thể phủ nhận những thách thức đang hiện hữu trong công tác quy hoạch xây dựng tại địa phương.

Bức tranh quy hoạch hiện tại vẫn còn mang nặng tính chất "da beo" với sự tồn tại song song và thiếu đồng bộ của 17 đồ án quy hoạch ở các cấp độ khác nhau.

Sự xung đột giữa tư duy quy hoạch nông thôn mới tập trung vào sản xuất nông nghiệp và định hướng đô thị hóa hiện đại theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg đang tạo ra những điểm nghẽn pháp lý. Từ đó khiến hàng loạt dự án như các điểm dân cư nông thôn hay dự án trung tâm thủy sản TP quy mô 100 ha dù đã giải phóng mặt bằng nhưng vẫn rơi vào tình trạng "ngủ đông". Điều này gây lãng phí nguồn lực đất đai nghiêm trọng trong khi nhu cầu phát triển đang vô cùng cấp thiết.

"Quy hoạch Bình Khánh không thể chỉ dừng lại ở các khu dân cư thấp tầng hay đất nuôi trồng thủy sản quảng canh, mà phải chuyển mình thành một đô thị hậu cần và dịch vụ cửa ngõ.

Trục đường Rừng Sác cần được tái thiết kế để trở thành trục thương mại - tài chính sầm uất, với mật độ xây dựng cao (nén) tại các nút giao thông trọng điểm và xung quanh các nhà ga Metro Bến Thành - Cần Giờ, tạo nên chuỗi đô thị TOD hiện đại, phục vụ cho hàng triệu lượt di chuyển trong siêu đô thị"- ông Phạm Minh Châu đưa ra định hướng trong thời gian tới.

Để thực hiện được mục tiêu chiến lược đặt ra, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khánh kiến nghị điều chỉnh toàn diện đối với hệ thống quy hoạch hiện hữu.

Cụ thể, cần nhanh chóng rà soát, lập và hợp nhất các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 manh mún thành một quy hoạch tổng thể đồng bộ, cập nhật các chỉ tiêu dân số và sử dụng đất mới từ Quyết định 1125/QĐ-TTg, đồng thời loại bỏ các quy hoạch nông thôn không còn phù hợp.

Phát triển mô hình homestay sinh thái

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã đóng góp nhiều giải pháp nhằm phát triển xã Bình Khánh trong thời gian tới.

Hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý. Ảnh: NGUYÊN VÕ

TS. Tô Thị Thùy Trang, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết để hiện thực hóa mục tiêu đưa xã Bình Khánh trở thành khu đô thị gắn với trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển tăng trưởng xanh, thông minh cần nhiều giải pháp.

Địa phương có 317 nhà nuôi yến và các đầm nuôi trồng thủy sản công nghệ cao không chỉ đóng vai trò là đơn vị sản xuất thô mà phải được nâng thành các không gian di sản sống phục vụ du lịch trải nghiệm.

Việc chuyển dịch từ tư duy bán sản phẩm sang bán giải pháp trải nghiệm sẽ giúp người dân trực tiếp tham gia vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi cung ứng, tương tự cách tiếp cận thành công của mô hình liên minh tôm tại Bạc Liêu.

"Chìa khóa của sự phát triển bền vững nằm ở khả năng tích hợp mô hình du lịch trải nghiệm và quản trị số vào hệ sinh thái sinh kế bản địa"- TS. Tô Thị Thùy Trang nói.

Một trong những giải pháp khác mà Ths Phan Thành Hưng chia sẻ tại hội thảo là phát triển mô hình homestay sinh thái. Trong đó, homestay sinh thái tại Bình Khánh nên ưu tiên cải tạo, nâng cấp nhà ở hiện hữu của người dân, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, hạn chế bê tông hóa.

Không gian homestay gắn với vườn cây, ao nuôi thủy sản, kênh rạch tự nhiên, đồng thời kết hợp các hoạt động trải nghiệm sinh thái và văn hóa địa phương.

Việc phát triển homestay cần được quản lý chặt chẽ về quy mô, mật độ, tiêu chuẩn môi trường và an toàn, tránh phát triển tự phát, gây áp lực lên hạ tầng và môi trường sinh thái.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Huỳnh Thanh Khiết cho rằng cần đánh giá hiện trạng sử dụng đất, thực trạng giao thông hiện tại của xã để có quy hoạch tổng thể. Đồng thời xã phải đưa ra quy chế quản lý cho thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Huỳnh Thanh Khiết phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYÊN VÕ

"Xác định cái phải giữ và giữ cái đang có như khu vực rừng đặc dụng, giữ nguyên cây xanh. Xác định rõ phát triển nào được cho là phát triển bền vững của khu vực, chính quyền và người dân cùng phải đồng lòng thực hiện"- ông Huỳnh Thanh Khiết nhấn mạnh.