Ngắm cầu Bình Khánh có tĩnh không cao nhất Việt Nam trong ngày khánh thành 19/12/2025 11:57

(PLO)- Cầu Bình Khánh có tĩnh không thông thuyền 55 m, cao nhất Việt Nam, đã hoàn thành, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi khai thác, vận hành.

Sáng 19-12, tại khu vực xã Bình Khánh, TP.HCM, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức lễ khánh thành cầu Bình Khánh, công trình thuộc gói thầu J1, dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đây là một trong những điểm cầu của Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp.

Công trình có chiều dài toàn cầu 2.764 m, trong đó phần cầu dây văng dài 749,5 m, nhịp chính 375 m; đường dẫn đầu cầu hai bên dài khoảng 1.694 m và phần cầu vượt đường Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ dài 320 m.

Bề rộng cầu 30,35 m với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, Phần cầu dây văng được đặt trên 2 trụ tháp chữ H cao 155 m tại mỗi trụ tháp bố trí 2 mặt phẳng dây văng theo dạng rẻ quạt, sử dụng 68 cáp văng trên toàn bộ cầu, chiều dài dây văng từ 58,7 m đến 197,6 m.

Tĩnh không thông thuyền 55 m, thuộc nhóm các cầu có không gian thông thuyền cao nhất Việt Nam. Cầu Bình Khánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, bảo đảm an toàn và hiệu quả trong khai thác, vận hành.

Cầu đã hoàn thành.

Cầu Bình Khánh được khởi công vào tháng 8-2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, khi mới đạt khoảng 70% khối lượng, công trình phải tạm dừng thi công trong thời gian dài do một số nguyên nhân khách quan, trong đó có việc thay đổi cơ chế, chính sách và không bố trí được nguồn vốn ODA.

Đến tháng 9-2022, Gói thầu J1 được tái khởi động; cầu Bình Khánh được thi công trở lại từ tháng 3-2023.

Việc khánh thành Cầu Bình Khánh là động lực và tiền đề quan trọng để VEC đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa toàn bộ Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành vào khai thác trong quý II-2026.

Công trình còn từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước.