Cận cảnh cầu Bình Khánh sẵn sàng về đích cuối tháng 8-2025

(PLO) - Dự án cầu Bình Khánh (TP.HCM) dài 2,76km thuộc gói thầu J1, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã hoàn thành 98% khối lượng, dự kiến sẽ cán đích vào ngày 30-8-2025.
Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp nối Xã hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), được khởi công từ tháng 8-2015 với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.
Trao đổi với PV PLO, ông Đặng Hữu Vị, Giám đốc Ban Quản lý các đường cao tốc phía Nam (thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam), cho biếtcầu Bình Khánh hiện đã hoàn thành 98% khối lượng, dự kiến sẽ cán đích vào ngày 30-8 tới.
Việc hoàn thành cầu Bình Khánh là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được thông xe vào năm 2026, qua đó kết nối trục giao thông liên vùng trọng điểm phía Nam.
Được khởi công vào tháng 8-2015, đến cuối năm 2018, khi mới đạt khoảng 70% khối lượng, công trình buộc phải tạm dừng thi công. Trong quá trình thực hiện, gói thầu từng bị ảnh hưởng tiến độ từ tháng 1-2019 đến tháng 10-2022 do vướng mắc về bố trí vốn ODA. Mãi đến cuối năm 2023, với quyết tâm tái khởi động dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Bình Khánh mới chính thức được thi công trở lại và đạt tiến độ như hiện nay.
Trên công trường cầu Bình Khánh, công nhân cùng máy móc làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ thông xe theo kế hoạch. Mọi công đoạn được thi công cẩn thận, đảm bảo chất lượng lẫn yêu cầu kỹ thuật.
Từng hạng mục lắp đặt dãy phân cách, trải thảm nhựa, kết nối khe co giãn, hệ thống đèn chiếu sáng đang dần hoàn thiện từng ngày.
Nhịp dẫn tiếp nối cầu Bình Khánh với tuyến đường nối vào cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc địa phận xã Hiệp Phước.