Cận cảnh cầu Bình Khánh sẵn sàng về đích cuối tháng 8-2025 12/08/2025 14:33

(PLO) - Dự án cầu Bình Khánh (TP.HCM) dài 2,76km thuộc gói thầu J1, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã hoàn thành 98% khối lượng, dự kiến sẽ cán đích vào ngày 30-8-2025.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp nối Xã hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), được khởi công từ tháng 8-2015 với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.

Trao đổi với PV PLO, ông Đặng Hữu Vị, Giám đốc Ban Quản lý các đường cao tốc phía Nam (thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam), cho biết cầu Bình Khánh hiện đã hoàn thành 98% khối lượng, dự kiến sẽ cán đích vào ngày 30-8 tới.

Việc hoàn thành cầu Bình Khánh là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được thông xe vào năm 2026, qua đó kết nối trục giao thông liên vùng trọng điểm phía Nam.

Cầu Bình Khánh nhìn từ trên cao trước ngày về đích 30-8-2025. Gói thầu J1 (xây dựng cầu Bình Khánh và đường dẫn) thuộc đoạn giữa của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, sử dụng vốn vay của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

﻿ ﻿ Được khởi công vào tháng 8-2015, đến cuối năm 2018, khi mới đạt khoảng 70% khối lượng, công trình buộc phải tạm dừng thi công. Trong quá trình thực hiện, gói thầu từng bị ảnh hưởng tiến độ từ tháng 1-2019 đến tháng 10-2022 do vướng mắc về bố trí vốn ODA. Mãi đến cuối năm 2023, với quyết tâm tái khởi động dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Bình Khánh mới chính thức được thi công trở lại và đạt tiến độ như hiện nay.

Cầu có tổng chiều dài hơn 2,76 km, trong đó phần cầu chính dài 763m. Thiết kế dây văng hai mặt phẳng với trụ tháp hình chữ H cao 135m không chỉ mang tính thẩm mỹ hiện đại mà còn đảm bảo kết cấu chịu lực, với tĩnh không thông thuyền lên tới 55m.

Cầu Bình Khánh là cầu dây văng hai mặt phẳng lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Mặt cầu rộng 21,75m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của cao tốc thế hệ mới. Trong ảnh: Nhịp dẫn cầu Bình Khánh thuộc địa phận xã Bình Khánh.

Nhiều xe cẩu tự hành, xe tải trọng lượng lớn liên tục vận chuyển vật liệu, trang thiết bị hỗ trợ công nhân trong quá trình thi công.

﻿ ﻿ Trên công trường cầu Bình Khánh, công nhân cùng máy móc làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ thông xe theo kế hoạch. Mọi công đoạn được thi công cẩn thận, đảm bảo chất lượng lẫn yêu cầu kỹ thuật.

Từng hạng mục lắp đặt dãy phân cách, trải thảm nhựa, kết nối khe co giãn, hệ thống đèn chiếu sáng đang dần hoàn thiện từng ngày.

﻿﻿ Nhịp dẫn tiếp nối cầu Bình Khánh với tuyến đường nối vào cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc địa phận xã Hiệp Phước.