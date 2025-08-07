Bắt đầu thu phí cao tốc Bến Lức – Long Thành từ 10-8 07/08/2025 14:20

Ngày 7-8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết từ 0 giờ ngày 10-8 tuyến đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ được thực hiện thu phí.

Mức thu là 2.000 đồng/km/CPU (đơn vị xe con quy đổi), cụ thể theo bảng sau:

Cao tốc thu phí hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng (ETC) tại tất cả các trạm.

Phương tiện sử dụng dịch vụ trên tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng để đảm bảo hoàn vốn đầu tư dự án theo quyết định được cấp thẩm quyền phê duyệt, trừ các trường hợp được miễn theo quy định.

Công tác chuẩn bị thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành được nhà đầu tư hoàn thiện. Ảnh: N.HÂN

Chủ đầu tư khẳng định việc sớm tổ chức thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, vận hành ổn định và duy trì an toàn tài chính. Đây cũng là nguồn thu chính và duy nhất để VEC thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay ODA và duy trì hoạt động vận hành các tuyến cao tốc khác mà đơn vị đang quản lý.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, đi qua Đồng Nai, TP.HCM và Long An cũ, tổng mức đầu tư 31.300 tỉ đồng. Đây là dự án cao tốc lớn phía Nam giúp liên kết hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc cho TP.HCM.

Tuy nhiên, dự án chậm triển khai do khó khăn về chính sách đầu tư, thiếu vốn, nên bước đầu mới đưa vào khai thác và thu phí khoảng 30km. Đoạn còn lại khoảng 27km VEC sẽ đưa vào khai thác nhanh nhất vào cuối năm nay.