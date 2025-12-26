‘Vương quốc hoa kiểng’ miền Tây tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết 2026 26/12/2025 19:38

(PLO) - Làng hoa Chợ Lách đang bước vào mùa sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán 2026.

Video: ‘Vương quốc hoa kiểng’ miền Tây tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết 2026

Không khí xuân dần lan tỏa trên khắp các tuyến đường liên xã từ trung tâm Chợ Lách đến Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung, nơi những ruộng hoa xanh mướt nối tiếp nhau, xen kẽ là hàng trăm chậu kiểng được xếp ngay ngắn trước sân nhà, báo hiệu mùa hoa Tết đang vào cao điểm.

Trên các cánh đồng, người trồng hoa tất bật với công việc chăm sóc, tỉa cành, bón phân, theo dõi sát từng đợt sinh trưởng để hoa nở đúng thời điểm.

Theo người dân, nhiều loại hoa đã được xuống giống hơn 4 tháng, phải cắt đọt đến 5 lần để tán bung đều, cho hoa tròn đẹp.

Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi chậu cúc có thể bán với giá từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng, mang lại lợi nhuận khoảng 40–50%. Ngay từ lúc này, một số thương lái đã chủ động đặt cọc sớm để đảm bảo nguồn hàng phục vụ thị trường Tết.