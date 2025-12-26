Cận Tết Bính Ngọ 2026, làng hoa Chợ Lách rộn ràng vào mùa 26/12/2025 12:18

(PLO)- Gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng hoa Chợ Lách rộn ràng vào vụ, nông dân tất bật chăm hoa, kỳ vọng mùa Tết thắng lợi.

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại làng hoa Chợ Lách (Vĩnh Long) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Video: Làng hoa Chợ Lách nhộn nhịp vào vụ hoa Tết.

Trên những tuyến đường liên xã từ Chợ Lách đến Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung, sắc xuân đã hiện diện rõ qua những ruộng hoa xanh mướt, những chậu kiểng được xếp ngay ngắn trước sân nhà, báo hiệu một mùa hoa Tết đang vào giai đoạn cao điểm.

Những ruộng hoa xanh mướt ở làng hoa được người trồng chăm sóc từ sáng sớm đến chiều muộn.

Trên các cánh đồng, nhân công tất bật chăm sóc, tỉa cành, bón phân, theo dõi từng đợt sinh trưởng để hoa kịp nở đúng thời điểm.

Các nụ cúc mâm xôi còn khép mình, rung rinh trong gió sớm, được chăm chút bằng sự kiên nhẫn và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm gắn bó với nghề.

Gia đình ông Đặng Thanh Điền (xã Chợ Lách) hiện đang chăm sóc khoảng 4.000 chậu cúc mâm xôi. Theo ông, cây được trồng đã hơn 4 tháng, phải cắt đọt đến 5 lần để tán bung đều, hoa tròn đẹp.

Ông Điền cho biết: "Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi chậu cúc có thể bán với giá từ 70.000 đến 90.000 đồng, mang lại lợi nhuận khoảng 40–50%. Một số thương lái đã đặt cọc sớm để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết".

Không chỉ nổi tiếng với cúc mâm xôi, Chợ Lách còn được biết đến là vùng trồng hoa giấy truyền thống.

Tại xã Hưng Khánh Trung, anh Nguyễn Quang Chuẩn cho biết gia đình có hơn 3.000 m2 đất chuyên trồng hoa giấy.

Hoa giấy nhiều sắc màu trên cánh đồng ở xã Hưng Khánh Trung.

Trước đây, người dân chủ yếu trồng các giống hoa giấy đơn sắc. Tuy nhiên, để đáp ứng thị hiếu thị trường, nhiều hộ đã mạnh dạn ghép thêm các giống khác trên cùng một gốc, tạo ra hoa giấy tam sắc, ngũ sắc với hình dáng bắt mắt, đòi hỏi công chăm sóc và tạo dáng công phu hơn.

Hoa giấy giúp người dân vùng trồng hoa có thu nhập ổn định.

Theo anh Chuẩn, nghề trồng hoa giấy tuy vất vả quanh năm nhưng mang lại nguồn thu khá ổn định. Giá bán hoa giấy dao động từ 60.000 đồng đến vài triệu đồng mỗi cây, tùy kích thước và dáng, thế.

“Dịp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm hoa được

tiêu thụ mạnh nhất, giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống”, anh Chuẩn nói.

Những ngày cận Tết, không khí tại làng hoa càng trở nên sôi động. Các phương tiện chở phân, thuốc, vật tư ra vào liên tục; thương lái từ nhiều nơi tìm đến tận vườn để lựa chọn và đặt mua hoa. Không khí mua bán nhộn nhịp tạo nên bức tranh sinh động đặc trưng của vùng trồng hoa lớn nhất miền Tây.

Hoa tràn ngập các con đường ở làng hoa kiểng Chợ Lách.

Theo UBND xã Chợ Lách, toàn xã hiện có khoảng 3.500 ha đất nông nghiệp chuyên trồng cây giống và hoa kiểng. Năm nay, nông dân chuẩn bị khoảng 2,5 triệu sản phẩm hoa, kiểng, tăng 10% so với năm trước. Trong đó, cúc mâm xôi đạt chuẩn OCOP 3 sao chiếm khoảng 1,2 triệu sản phẩm; phần còn lại là vạn thọ, mai vàng và nhiều loại hoa khác.

Hiện đã có khoảng 70% sản lượng được thương lái bao tiêu, số còn lại sẽ được người dân đưa ra các chợ hoa Tết để bán lẻ.

Nông dân làng hoa Chợ Lách đang tất bật chăm hoa, kỳ vọng mùa Tết thắng lợi.

Được mệnh danh là “vương quốc hoa kiểng” của miền Tây, làng hoa Chợ Lách đang bước vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Những ruộng hoa chuẩn bị đồng loạt khoe sắc vàng, đỏ, tím… mang theo kỳ vọng về một vụ hoa bội thu, góp phần đem lại cái Tết đủ đầy, ấm no cho bà con làng hoa.