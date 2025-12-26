TP.HCM: 58 xe buýt điện trên hai tuyến 33 và 150 hoạt động từ ngày 27-12 26/12/2025 10:12

(PLO)- 58 xe buýt điện trên hai tuyến 33 và 150 sẽ hoạt động từ ngày 27-12, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi giao thông công cộng xanh, hiện đại và bền vững của TP.HCM.

Ngày 26-12, VinBus công bố chính thức đưa vào vận hành 58 xe buýt điện trên hai tuyến xe buýt số 33 (Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia TP.HCM) và tuyến 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) từ ngày 27-12.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố vận hành 2 tuyến xe buýt điện.

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, hướng tới mục tiêu 100% xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh vào năm 2030 của thành phố.

Xe buýt số 33 và 150 sẽ chuyển sang xe buýt điện.

Bên trong xe buýt.

Để bảo đảm hoạt động vận hành ổn định và liên tục, VinBus triển khai đồng bộ hệ thống trạm sạc, gồm 25 trụ sạc công suất 120 kW, được bố trí phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế của các tuyến. Việc đầu tư đồng bộ cả phương tiện, dịch vụ và hạ tầng là minh chứng cho định hướng phát triển dài hạn của VinBus trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, sạch và bền vững.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Tại lễ công bố chuyển đổi xe buýt điện của VinBus, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm cùng cách làm bài bản của VinBus, góp phần tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình giao thông công cộng xanh trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Hiện nay, TP.HCM đang thực hiện mục tiêu phát triển vận tải hành khách công cộng theo định hướng giao thông xanh, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống và xây dựng đô thị văn minh. Trên lộ trình đó, chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là xe buýt điện, là bước đi phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh.

Ông Nguyễn Công Nhật - Tổng Giám đốc VinBus.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Nhật - Tổng Giám đốc VinBus chia sẻ: “Xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà là một phần của đời sống đô thị. Với tinh thần phụng sự, VinBus cam kết sẽ khiến mỗi chuyến xe sạch sẽ hơn, êm ái hơn và thoải mái hơn, góp phần làm cho Thành phố trở nên đáng sống hơn mỗi ngày".

Tuyến buýt số 33 chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên đi học hàng ngày, trong khi tuyến số 150 đáp ứng nhu cầu di chuyển đến các cơ sở y tế và khu vực trọng điểm của đông đảo người dân. Việc VinBus đưa xe buýt điện vào vận hành trên hai tuyến trên là minh chứng cho định hướng lấy phục vụ cộng đồng làm trọng tâm, đồng thời nỗ lực đồng hành cùng thành phố trong công cuộc chuyển đổi bền vững theo tiêu chí: "Xanh - An toàn - Văn minh.