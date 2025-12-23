Từ 1-1-2026, điều chỉnh lộ trình loạt tuyến xe buýt kết nối Metro, trường học 23/12/2025 15:11

(PLO)- Bắt đầu từ ngày 1-1-2026, nhiều tuyến xe buýt sẽ được điều chỉnh lộ trình nhằm tối ưu kết nối với metro số 1 và các trường đại học.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (QLGTCC) TP.HCM thuộc Sở Xây dựng vừa thông báo điều chỉnh lộ trình hoạt động tuyến xe buýt có trợ giá 159 (Chung cư Ngô Tất Tố - Ngã tư Hàng Xanh).

Trước đó, ngày 22-12-2024, metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nhằm giúp hành khách thuận tiện trong việc tiếp cận các nhà ga, Trung tâm QLGTCC đã tổ chức mở mới 17 tuyến xe buýt kết nối các nhà ga để giúp người dân khu vực lân cận dễ dàng di chuyển và sử dụng dịch vụ.

Nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của các tuyến xe buýt kết nối này, thời gian qua, Trung tâm đã khảo sát và điều chỉnh hành trình hoạt động của tuyến xe buýt số 159: Chung cư Ngô Tất Tố - Ngã tư Hàng Xanh.

Theo đó, kể từ ngày 1-1-2026, tuyến xe buýt với hành trình như sau: ga Văn Thánh – Hẻm 56 Điện Biên Phủ – Hẻm 602 Điện Biên Phủ – Đường Điện Biên Phủ – Đường vòng dạ cầu Sài Gòn – Ga Tân Cảng – Đường Điện Biên Phủ – (quay đầu trước Vòng xoay Điện Biên Phủ) – Đường Điện Biên Phủ – Hẻm 602 Điện Biên Phủ – Hẻm 56 Điện Biên Phủ – Ga Văn Thánh.

Lộ trình, thông số hoạt động xe buýt 159.

Cự ly tuyến là 7 km. Thời gian hành trình 1 chuyến xe là 20 phút/chuyến. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ.

Việc điều chỉnh hành trình hoạt động của tuyến nêu trên được kỳ vọng phục vụ cộng đồng cư dân, người lao động và học sinh, sinh viên tại các Trường học trên trục đường Điện Biên Phủ.

Hành khách có thể sử dụng tuyến di chuyển trực tiếp đến ga metro Văn Thánh, Tân Cảng cũng như các điểm dừng dọc tuyến như Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Hồng Bàng, Ngã tư Hàng Xanh, Vòng xoay Điện Biên Phủ, Khu du lịch Văn Thánh....và ngược lại.