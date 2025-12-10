Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở Côn Đảo lăn bánh từ 19-12 10/12/2025 12:21

(PLO)- Xe buýt số 173 sẽ lăn bánh từ 19-12, kết nối trung tâm Côn Đảo với sân bay.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có quyết định về việc mở tuyến xe buýt không hỗ trợ kinh phí số 173 (Trung tâm Côn Đảo - Cỏ Ống). Tuyến này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo làm đơn vị khai thác.

Theo đó, kể từ ngày 19-12, tuyến xe buýt không trợ giá số 173 sẽ đi vào hoạt động, điểm đầu tại chợ Côn Đảo, điểm cuối tại sân bay Côn Đảo.

Cự ly tuyến dài 17,1 km. Thời gian hành trình là 30 phút/chuyến. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ. Tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 112 chuyến.

Xe buýt điện ở Côn Đảo. Ảnh: TTQLGTCC

Hành trình như sau:

Lượt đi: Chợ Côn Đảo - Phạm Văn Đồng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh – đường Cỏ Ống - đường nội bộ vào Bãi Đầm Trầu - (quay đầu) - đường nội bộ vào Bãi Đầm Trầu - đường Cỏ Ống - Sân bay Côn Đảo.

Lượt về: Sân bay Côn Đảo - đường Cỏ Ống - đường nội bộ vào Bãi Đầm Trầu - (quay đầu) - đường Cỏ Ống - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Cừ – Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ - Võ Thị Sáu - Phạm Văn Đồng - Chợ Côn Đảo

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng có trách nhiệm chấp hành quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Đồng thời, thông báo cho đơn vị khai thác tuyến về phương án khai thác tuyến và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến theo quy định và thông tin hoạt động trên tuyến cho hành khách biết.