TP.HCM dự kiến mở thêm 18 tuyến xe buýt liên tỉnh 20/11/2025 16:47

(PLO)- TP.HCM có 41 tuyến xe buýt liên tỉnh (đang khai thác 23 tuyến, còn 18 tuyến dự kiến mở mới), sẽ kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng...

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM sẽ có 286 tuyến xe buýt, trong đó có 245 tuyến xe buýt nội tỉnh và 41 xe buýt liên tỉnh.

Trong số các tuyến xe buýt nội tỉnh, nổi bật là hàng loạt tuyến xe buýt dự kiến sẽ mở mới, đã có mã số tuyến, hiện nay chưa khai thác. Đơn cử tuyến 170 (Bến xe buýt Khu A - Bến xe buýt khu B), 5 tuyến ở Côn Đảo, 179 (Tuyến nội khu Vinhomes Grand Park), 180 (Vinhomes Grand Park - Trung tâm TP), 61-1 (Tân Đông Hiệp - Thủ Đức), 61-1 (Khu du lịch Đại Nam - Bến Thành), DL06 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bình Trưng)...

Ngoài ra, còn hàng loạt tuyến xe buýt nội tỉnh chưa có mã số cũng chưa đưa vào khai thác như Bến xe Vũng Tàu - Tân Thành; Bến xe Bà Rịa - Cảng cá An Lộc; Bến xe Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải; Thủ Dầu Một - Tân Uyên - Tân Thành; Mỹ Phước - Long Hòa - Dầu Tiếng; Thủ Dầu Một - Cổng Xanh - Bàu Bàng; Khu du lịch Đại Nam - Bến xe Miền Tây; Thành Phố mới - Mỹ Phước - Bàu Bàng; Bến xe Bình Dương mới - Vành đai 3 - Bến xe An Sương; Bến xe Bình Dương - Đại học Quốc gia....

Nhiều tuyến xe buýt nội tỉnh dự kiến mở mới.

Đáng chú ý là TP.HCM có 41 tuyến buýt liên tỉnh (đang khai thác 23 tuyến, còn 18 tuyến dự kiến mở mới), sẽ kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng...

18 tuyến chưa khai thác đơn cử như: Bến xe Miền Đông - Khu công nghiệp Sông Mây; Chợ Bến Thành - Mộc Bài; Bến xe buýt Tân Phú - Bến xe Tây Ninh; Tân Thành - Ngã tư Vũng Tàu; Xuyên Mộc - Bến xe Dầu Giây; Bến xe Bình Châu - Lagi; Tân Thành - Nhơn Trạch (Đồng Nai); Bến xe Châu Đức - Bến xe Thị trấn Gia Ray (Đồng Nai);

Bến xe Bà Rịa - Tân Thành - Sân bay Long Thành; Tân Thành - Khu công nghiệp Đất Cuốc - Trị An; Thành phố Mới - Bạch Đằng - Đồng Nai; Dầu Tiếng - Khu du lịch Núi Bà Đen; Phú Giáo - Đồng Nai; Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Thành phố mới - Chơn Thành...

Xe buýt liên tỉnh dự kiến mở mới.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Bình Dương và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM theo quy định.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất phát triển mạng lưới tuyến xe buýt phù hợp với thực tiễn hoạt động và nhu cầu đi lại của người dân.