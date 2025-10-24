Hai tuyến xe buýt nối Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bắt đầu chạy từ 1-11 24/10/2025 16:06

(PLO)- Từ 1-11, hai tuyến xe buýt số 171 và 172 chính thức đi vào hoạt động.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố hoạt động tuyến xe buýt số 171 (Bến xe Phú Chánh - Trung tâm hành chính Bình Dương cũ - Bến Thành) và tuyến xe buýt số 172 (Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa -Vũng Tàu cũ - Bến Thành) từ ngày 1-11.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng có trách nhiệm chấp hành quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đồng thời thông báo cho đơn vị khai thác tuyến về phương án khai thác tuyến và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến theo quy định và thông tin hoạt động trên tuyến cho hành khách biết.

Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines sẽ là đơn vị khai thác hai tuyến xe buýt này. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo đó, hai tuyến buýt này chính thức hoạt động kể từ ngày 1-11 theo lịch trình như sau:

Tuyến xe buýt 171: Bến xe Phú Chánh - Trung tâm hành chính Bình Dương cũ - Bến Thành

Điểm đầu tuyến: Bến xe Phú Chánh

Điểm cuối tuyến: Bến xe buýt Sài Gòn

Hành trình:

Lượt đi: Bến xe Phú Chánh - Đường Võ Nguyên Giáp - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Võ Văn Tần - Đường Hùng Vương - Đường Chu Văn An - Đường Lê Duẩn - Đường Lê Lợi - Trung tâm hành chính Bình Dương - Đường Lê Lợi - Đường Hùng Vương - Đường Phạm Ngọc Thạch - Đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - Đường Điện Biên Phủ - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Lê Duẩn - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Hàm Nghi - Đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.

Lượt về: Bến xe buýt Sài Gòn - Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Yesin Đường Trần Hưng Đạo - Đường Hàm Nghi - Đường Pasteur - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Đường Hai Bà Trưng - Đường Điện Biên Phủ - Quốc lộ 13 Đại lộ Bình Dương - Đường Phạm Ngọc Thạch - Đường Hùng Vương - Đường Lê Lợi - Trung tâm hành chính Bình Dương - Đường Lê Lợi - Đường Lê Duẩn - Đường Chu Văn An - Đường Hùng Vương - Đường Võ Văn Tần - Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Võ Nguyên Giáp - Bến xe Phú Chánh.

Tuyến xe buýt 172: Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - Bến Thành

Điểm đầu tuyến: Bến xe Vũng Tàu

Điểm cuối tuyến: Bến xe buýt Sài Gòn

Hành trình:

Lượt đi: Bến xe Vũng Tàu - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Lê Hồng Phong - Đường Nguyễn Thái Học - Đường Nguyễn An Ninh - Đường 2 Tháng 9 - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Quay đầu tại vòng Xoay - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Quốc lộ 51B - Quốc lộ 51 - Đường Nguyễn Tất Thành - Đường Bạch Đằng - Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu - Đường Bạch Đằng - Đường Nguyễn Tất Thành - Đường Trường Chinh - Quốc lộ 51 - Cao tốc (TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) - Đường Mai Chí Thọ - Hầm sông Sài Gòn - Đường Võ Văn Kiệt - Đường Ký Con - Đường Nguyễn Công Trứ - Đường Pastuer - Đường Hàm Nghi - Đường Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn.

Lượt về: Bến xe buýt Sài Gòn - Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Yersin - Đường Trần Hưng Đạo - Đường Hàm Nghi - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Đường Nguyễn Thái Bình - Đường Ký Con - Đường Võ Văn Kiệt - Hầm sông Sài Gòn - Đường Mai Chí Thọ - Cao tốc (TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) Quốc lộ 51 - Đường Trường Chinh - Đường Nguyễn Tất Thành - Đường Bạch Đằng - Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Đường Bạch Đằng.

Sau đó, tuyến đi theo đường Nguyễn Tất Thành - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 51B - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Quay đầu tại vòng xoay Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường 2 Tháng 9 - Đường Nguyễn An Ninh - Đường Nguyễn Thái Học - Đường Lê Hồng Phong - Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Bến xe Vũng Tàu.