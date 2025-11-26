Quốc lộ 27C, Quốc lộ 20 vẫn còn 8 điểm chưa thông xe 26/11/2025 15:44

(PLO)- Đến 26-11, dù đã giảm 4 vị trí nhưng Quốc lộ 27C và Quốc lộ 20 vẫn còn 8 điểm chưa thể thông xe hoàn toàn.

Ngày 26-11, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo tình hình giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn còn căng thẳng sau đợt mưa lũ đặc biệt lớn vừa qua.

Hiện tại, còn 8 vị trí ách tắc giao thông chưa thể thông xe hoàn toàn trên hai tuyến huyết mạch là Quốc lộ 27C và Quốc lộ 20 mặc dù đã giảm 4 vị trí so với ngày 25-11.

Các đơn vị thi công đang nỗ lực khắc phục sạt lở trên đèo D' Ran.

Theo đó, các quốc lộ do Trung ương quản lý đã thông suốt hoàn toàn từ 16h30 ngày 22-11.

Riêng các quốc lộ do địa phương quản lý còn 6 vị trí tắc đường trên Quốc lộ 27C (5 vị trí thuộc tỉnh Khánh Hòa, 1 vị trí thuộc tỉnh Lâm Đồng) và 2 vị trí trên Quốc lộ 20 thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Cụ thể: Tỉnh Khánh Hòa còn 5 vị trí tắc đường: Km44+410, Km37+340, Km40+300, Km55+100, Km40+060, thuộc Quốc lộ 27C.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa hiện đã cấm các phương tiện lưu thông lên đèo Khánh Lê và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

Sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí tắc đường: Vị trí tắc do sạt lở ta-luy dương đoạn 65+800÷Km66 Quốc lộ 27C (qua địa bàn xã Lạc Dương và phường Lâm Viên), dự kiến sẽ sớm thông xe.

“Hai vị trí gây tắc đường trên Quốc lộ 20 đang được khẩn trương khắc phục từ Km262+400 ÷ Km262+520 (đèo D’ran), dự kiến thông xe ngày 27-11 và Km226+650÷Km262+750 (đèo Mimosa), dự kiến thông xe ngày 27-11”, Cục Đường bộ cho biết.

Tuy nhiên, tại cuộc họp mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Xây dựng khẩn trương khắc phục sự cố, thông xe trên đèo Mimosa trước ngày 30-11.

Các đơn vị đang khắc phục trên đèo Mimosa.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập Đoàn công tác trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công; điều tiết, sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn vật tư dự phòng khẩn trương khắc phục sự cố, sớm thông tuyến và bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cục Đường bộ đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ III hỗ trợ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 27C; Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng công tác bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 20, đặc biệt tại các vị trí đèo D’Ran và đèo Mimosa.

Khu Quản lý đường bộ IV đã thành lập Đoàn công tác có mặt tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án 85, Tập đoàn Đèo Cả và các nhà thầu thi công để kiểm tra tổng thể hiện trạng các điểm sạt lở. Trên cơ sở khảo sát thực địa, Đoàn đã đề xuất các giải pháp kỹ thuật và phương án sửa chữa khẩn cấp đối với các vị trí hư hỏng nghiêm trọng gây đứt gãy nền mặt đường, làm ách tắc và chia cắt giao thông tại đèo Mimosa, đèo Prenn và đèo D’ran trên Quốc lộ 20.

Đến nay, Cục Đường bộ đã điều tiết, hỗ trợ vật tư dự phòng cho Đà Nẵng 5.000 rọ thép và Quảng Ngãi 2.000 rọ thép; Khu Quản lý đường bộ IV đang làm thủ tục hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 5.000 rọ thép và sẽ tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ bổ sung trong trường hợp cần thiết.