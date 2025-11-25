Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Mimosa 25/11/2025 16:05

(PLO)- Hiện đơn vị có trách nhiệm đang khẩn trương thi công đèo Mimosa, dự kiến chính thức thông xe vào ngày 29-11.

Bộ Xây dựng vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đường đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng, nhằm kịp thời khắc phục những hư hỏng nghiêm trọng về kết cấu hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão.

Các đơn vị đang nỗ lực thi công, khắc phục sự cố.

Theo công bố, khu vực ảnh hưởng bởi thiên tai xảy ra tại Km226+600 - Km226+800 (lý trình thiết kế Km3+600 - Km3+800) trên tuyến đường đèo Mimosa. Đây là một phần của Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, thuộc phạm vi quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 85 tại tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Cụ thể: Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng rà soát, xác định mức độ hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả. Ban Quản lý dự án 85 là đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các nội dung báo cáo thiệt hại và hư hỏng kết cấu hạ tầng.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác khắc phục.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án 85 đang khẩn trường san gạt mở đường tạm đảm bảo hoàn thành thảm nhựa kỹ thuật trong ngày 28-11, dự kiến chính thức thông xe vào ngày 29-11. Giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai xây dựng cầu cạn, đảm bảo an toàn giao thông lâu dài trên tuyến. Dự kiến công trình cầu cạn thi công vào giữa tháng 12-2025, kéo dài trong 3 tháng.

Đèo Mimosa bị đứt đôi.

Như đã đưa, lúc 23h30 ngày 19-11, đèo Mimosa đoạn Km 226+500 hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt đã bị đứt đôi, chia cắt hoàn toàn.

Thời điểm trên có một xe khách vừa di chuyển đến và phần đầu xe lơ lửng giữa hố sâu vô cùng nguy hiểm. Rất may trên xe chỉ có tài xế, không có hành khách nào.

Ngay sau sự cố đứt đôi đường trên đèo Mimosa, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn, yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 tiếp quản đẩy nhanh công tác khắc phục, đảm bảo thông xe tạm thời trước ngày 30-11.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 rà soát toàn bộ Dự án Mimosa, phát hiện các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có giải pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn lâu dài.