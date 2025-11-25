Đề nghị nổ mìn phá lượng đá khổng lồ để thông xe đèo Khánh Lê 25/11/2025 09:39

(PLO)- Hiện Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) có đến 10 vị trí tắc đường, trong đó 9 vị trí thuộc Khánh Hòa và 1 vị trí thuộc Lâm Đồng.

Ngày 25-11, tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang huy động lực lượng và phương tiện tối đa, phối hợp với các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khẩn trương xử lý 12 điểm tắc cuối cùng trên các tuyến quốc lộ.

Quốc lộ 27C có đến 10 vị trí sạt lở, tắc đường.

Đặc biệt, tại Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê), công tác nổ mìn phá đá với sự hỗ trợ của quân đội đang được triển khai để giải phóng những khối lượng đất đá khổng lồ.

Theo Cục Đường bộ, dù các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã thông suốt hoàn toàn từ 16h30 ngày 22-11-2025 nhưng do hậu quả từ trận mưa lũ đặc biệt lớn vẫn còn tại 12 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý.

Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê), tuyến huyết mạch nối Nha Trang – Đà Lạt, hiện là điểm tắc nghiêm trọng nhất. Toàn tuyến còn 10 vị trí tắc đường, trong đó có 9 vị trí thuộc Khánh Hòa và 1 vị trí thuộc Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 27C đêm 16-11.

Lý do khiến việc khắc phục bị chậm trễ là khối lượng đất, đá sạt lở quá lớn, tràn kín mặt đường, vượt quá khả năng xử lý của các phương tiện dân sự thông thường.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã khẩn cấp đề nghị Quân khu V hỗ trợ lực lượng, phương tiện và thiết bị để tổ chức phá đá, nổ mìn nhằm giải phóng chướng ngại vật, tạo điều kiện sớm thông tuyến.

Hiện Sở Xây dựng Khánh Hòa đã cấm các phương tiện lưu thông lên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt theo 2 hướng.

Hướng 1: Từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556 rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến Km174 rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt.

Hướng 2: Từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 27 đến Đà Lạt.

Lượng đất đá tràn xuống Quốc lộ 27C rất lớn.

Tại tỉnh Lâm Đồng: Còn 3 vị trí tắc giao thông, gồm 1 vị trí tắc do sạt lở ta luy dương đoạn 65+800÷Km66 Quốc lộ 27C (qua địa bàn xã Lạc Dương và phường Lâm Viên). Dự kiến đến ngày 25-11 sẽ thông xe trở lại. Sở Xây dựng Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Xây dựng Khánh Hòa phân luồng.

Hai vị trí gây tắc giao thông trên Quốc lộ 20 đang được khẩn trương khắc phục: Km262+400 ÷ Km262+520 (Đèo D’ran); Km226+650÷Km262+750 (đèo Mimosa), cả hai vị trí này đều dự kiến thông xe ngày 27-11.

Đối với các vị trí gây tắc, địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông các tuyến theo Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường ĐT.725.

Nhiều vị trí sạt lở vượt ngoài khả năng xử lý của các phương tiện dân sự thông thường.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập Đoàn công tác do Lãnh đạo Cục làm Trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công; điều tiết, sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn vật tư dự phòng khẩn trương khắc phục sự cố, sớm thông tuyến và bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ngày 24-11, Khu QLĐB IV đã làm việc với Sở Xây dựng Lâm Đồng tại các vị trí tắc đường trên Quốc lộ 20, thống nhất các giải pháp kỹ thuật, công tác hỗ trợ và xác định tiến độ thông tuyến.

Đối với Quốc lộ 27C do khối lượng đất, đá sạt lở lớn phải thực hiện nổ mìn phá đá với sự hỗ trợ của Quân khu 5, phấn đấu thông xe trước ngày 1-12-2025. Riêng điểm tắc phức tạp nhất (Km44+410), địa phương đặt mục tiêu thông xe một làn tại trước ngày 4-12-2025.