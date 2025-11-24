Cả nước yêu thương, ôm miền Trung vào lòng 24/11/2025 18:18

(PLO)- Những chiếc xe chở hàng đến Phú Yên không chỉ là cứu trợ mà là lời khẳng định: Miền Trung không đơn độc vì cả nước đang ôm chặt miền Trung vào lòng.

Khi những cơn mưa xối xả vừa ngớt, để lại miền Trung trong cảnh hoang tàn, bùn đất và sự lạnh lẽo, thì ở cách đó hàng trăm cây số, có những bếp lửa vẫn đỏ rực suốt đêm ngày. Không phải lửa của những bữa tiệc xa hoa, đó là ngọn lửa của tình đồng bào, được thắp lên để sưởi ấm những trái tim đang run rẩy vì thiên tai.

Cá tươi từ đảo Phú Quý vào đất liền.

Món quà vượt trùng khơi từ đảo xa

Chiều 24-11, không khí tại nhà hàng Vietnam Home (Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) khẩn trương hơn bao giờ hết. Mùi thơm của cá chiên, mùi nồng nàn của sốt cà chua quyện vào trong gió biển.

Chị Mai Siêu Phong, chủ nhà hàng với đôi tay thoăn thoắt đang vừa chỉ đạo, vừa cùng nhân viên đóng gói những phần cá cuối cùng.

Chủ nhà hàng Vietnam Home đang đóng gói những phần cá cuối cùng.

Chủ nhà hàng Vietnam Home cho biết, đây không phải là thực phẩm thông thường, đây là "máu thịt" của người dân đảo Phú Quý gửi vào đất liền.

500 kg cá tươi roi rói, món quà từ Chi hội du lịch đặc khu Phú Quý đã vượt qua 56 hải lý, băng qua hơn 100 km mặt biển đầy sóng gió để cập bến đất liền. Những con cá mang theo vị mặn mòi của đại dương, mang theo cả tấm lòng của những người con miền biển đảo, những người hiểu hơn ai hết sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Các đầu bếp đang chế biến.

250 kg cá được giữ lại Mũi Né. Tại Vietnam Home, dưới bàn tay tài hoa và tỉ mỉ của các đầu bếp, từng con cá được làm sạch, ướp nhẹ một chút gia vị cho đậm đà rồi thả vào chảo dầu sôi chiên giòn tan, vàng ruộm. Nhưng sự tinh tế nằm ở chỗ, họ không kho chung cá ngay. Cá sau khi chiên được hút chân không cẩn thận để giữ độ giòn. Nước sốt cà chua, linh hồn của món ăn được nấu riêng, sánh mịn và đậm đà.

250 kg cá chuẩn bị cho Bữa cơm yêu thương tại Phú Yên ngày 26-11.

Chị Mai Siêu Phong tâm sự: “Chúng tôi làm kỹ như vậy để khi đến nơi, chỉ cần hâm nóng sốt, rưới lên cá là bà con có ngay món cá sốt cà thơm lừng, nóng hổi như vừa nấu tại nhà. Ngày 26-11 này, tại Phú Yên, 1.000 suất cơm nóng sẽ được trao tận tay bà con. Đó không chỉ là no bụng mà là sự trân trọng”.

Trong khi đó, 250 kg cá còn lại tiếp tục hành trình về TP.HCM. Tại đây, các thành viên của Chi hội siêu Đầu bếp Việt Nam (Vietnam Master Chefs Alliance) đã sẵn sàng. Những "nghệ sĩ ẩm thực" này sẽ biến số cá tươi ấy thành những hộp cá chất lượng cao, có thể bảo quản lâu dài, sẵn sàng cho những bữa ăn tiếp theo.

Chi hội siêu đầu bếp Việt Nam tại TP.HCM.

Anh Ngô Minh Phố, Hội trưởng Chi hội du lịch Phú Quý, chia sẻ nghẹn ngào: “Nhìn bà con Phú Yên, Khánh Hòa ngập trong biển nước, xót xa lắm. Khắp nơi đã gửi mì gói, lương khô, thuốc men... nhưng chúng tôi nghĩ khác. Bà con dầm mưa dãi nắng, lạnh lẽo nhiều ngày rồi, cái họ cần bây giờ là một bữa cơm nóng, một miếng cá tươi…”.

Để biến mong ước bình dị ấy thành hiện thực, một "chiến dịch" chế biến thần tốc đã được thiết lập. Không ai bảo ai, từ chủ nhà hàng, nhân viên phục vụ, đến các siêu đầu bếp tất cả đều xắn tay vào bếp.

Triệu trái tim, một nhịp đập hướng về miền Trung

Những ngày này, dải đất hình chữ S như hẹp lại, bởi khoảng cách địa lý đã bị xóa nhòa bằng tình yêu thương. Chưa bao giờ người ta thấy hai tiếng đồng bào thiêng liêng đến thế.

Nồi bánh tét tại Hàm Tân.

Dọc theo các nẻo đường, đâu đâu cũng thấy những chuyến xe vội vã lăn bánh. Từ An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai ngược ra Bắc, hay từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng xuôi về Nam, tất cả đều có chung một điểm đến: Miền Trung.

Không khí làm từ thiện đông vui, hối hả như ngày hội, nhưng là ngày hội của lòng trắc ẩn. Học sinh, sinh viên, công nhân, giáo viên... gác lại âu lo thường nhật, cùng nhau khuân vác, đóng gói từng chai nước, gói mì.

Một cậu bé tại phường La Gi mang gạo đến đóng góp.

Bên cạnh những phần cá của người dân đảo Phú Quý, những chuyến xe cứu trợ còn nặng trĩu ân tình địa phương. Đó là những hũ mắm ruốc đậm đà từ Phan Thiết, Phan Rí để bà con ăn với cơm trắng cho ấm bụng; là hàng trăm đòn bánh tét dẻo thơm được các mẹ, các chị ở Tân Xuân, Hàm Tân thức trắng đêm gói nấu.

Đó là Đội Cảnh sát đường thủy số 2; những tình nguyện viên mang theo hàng chục canô, jetski như nhóm Cứu thương 0 đồng Bình Thuận; nhóm anh Trương Minh Khoa; nhóm Triều Trang Bắc Bình gần một tuần qua dầm mình cứu người giờ vẫn chưa về…

Xúc động nhất có lẽ là hình ảnh những em nhỏ, đôi tay bé xíu nâng niu con heo đất vừa đập vỡ, dốc hết những đồng tiền lẻ dành dụm bấy lâu, hối thúc cha mẹ mua mì gói gửi đi. Những cử chỉ hồn nhiên ấy như những đốm lửa nhỏ, góp lại thành ngọn đuốc lớn sưởi ấm cả một vùng trời u ám vì bão lũ.

Một bé gái ở Phước Hội đập heo đất mua mì gói mang tới gởi về miền Trung.

Giữa mênh mông nước lũ, giá trị của một bữa ăn không còn nằm ở sơn hào hải vị, mà nằm ở hơi ấm của tình người. Miếng cá chiên giòn từ đảo xa, chén nước sốt cà chua nóng hổi, hay đòn bánh tét gói vội... tất cả đã vượt lên trên giá trị vật chất để trở thành liều thuốc tinh thần vô giá.

Nước lũ rồi sẽ rút, nhà cửa rồi sẽ được dựng lại, nhưng hơi ấm từ những bữa cơm nghĩa tình này sẽ còn đọng mãi trong ký ức của người dân miền Trung. Đó là minh chứng sống động nhất cho thấy, dù bão giông có tàn phá đến đâu cũng không thể quật ngã được tinh thần đùm bọc nhau của người Việt Nam.

Và ngày mai, khi những chiếc xe lăn bánh đến Phú Yên, thứ họ mang đến không chỉ là thực phẩm, mà là lời khẳng định rằng: Miền Trung không bao giờ đơn độc, vì cả nước đang ôm chặt lấy họ vào lòng.