Bộ đội đặc công lội ruộng cõng gạch, cát để xây nhà cho dân 08/01/2026 16:30

(PLO)- Trong Chiến dịch Quang Trung ở Đắk Lắk, do đường sá lầy lội, nhiều chiến sĩ phải cõng gạch, cát, lội qua đoạn đường lầy lội để xây lại nhà cho dân.

Ngày 8-1, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, cho biết các lực lượng vũ trang đã hoàn thành, bàn giao hơn 100 căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung cho bà con trên địa bàn.

Đặc công cõng gạch, cát để xây nhà

Theo ông Hoại, xã Hòa Thịnh có 117 căn nhà được thực hiện xây dựng mới. Tới ngày 15-1, các lực lượng vũ trang sẽ phối hợp với địa phương, bàn giao những căn nhà còn lại cho bà con và hoàn thành Chiến dịch Quang Trung đúng thời hạn.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 xây dựng nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: Đ.D

Cùng ngày, các chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công 198 (Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công), vẫn tích cực hoàn thiện những căn nhà cuối cùng để bàn giao cho bà con vùng lũ xã Hòa Thịnh.

Tại công trường thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, dù thời tiết không thuận lợi, mưa nắng thất thường nhưng không khí làm việc ở đây rất khẩn trương, hối hả. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng máy cắt sắt…vang lên, làm rộn ràng vùng quê đang hồi sinh sau lũ.

Thượng tá Phạm Sĩ Cương, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 198 cho biết, thực hiện Chiến dịch Quang Trung, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng 18 căn nhà cho bà con ở thôn Phú Phong.

Người dân cũng thức để giúp bộ đội xây nhà. Ảnh : Đ.B

Theo Thượng tá Cương, sau khi nhận lệnh, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo sát sao, tổ chức các tổ, đội làm việc theo ca kíp khoa học để kịp tiến độ. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm với nhân dân, thể hiện tình cảm quân-dân.

Để thực hiện Chiến dịch Quang Trung tại Hòa Thịnh, Lữ đoàn Đặc công 198 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thần tốc lên đường làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chiến dịch Quang Trung gặp không ít khó khăn. Bởi có nhà dân bị sập nằm cách biệt khu dân cư, phải băng qua đoạn đường lầy lội, xe chở vật liệu không thể tiếp cận.

Vì thế, nhiều chiến sĩ đặc công phải dùng bao tải, cõng gạch, cát, xi măng… băng qua đoạn đường lầy lội, tiến vào xây nhà cho bà con.

Dù rất khó khăn, vất vả nhưng đến nay, các chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công 198 Đã cơ bản hoàn thành chiến dịch và sẽ bàn giao nhà cho bà con đúng theo kế hoạch.

"Hiện chúng tôi đang chạy đua với thời gian để kịp bàn giao mái ấm cho bà con đón Tết", Thượng tá Cương chia sẻ.

Bữa cơm, tiếng hát ấm tình quân dân

Ngoài xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ cũng là một trong những địa phương bị thiệt hại rất nặng nề trong đợt mưa lũ hồi tháng 11-2025.

Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, cho biết địa phương có 14 căn nhà bị đổ sập, được xây lại theo Chiến dịch Quang Trung.

Cụ Phương (bìa trái) vui mừng khi được bàn giao nhà mới. Ảnh: N.N

Theo ông Thuận, hiện các lực lượng vũ trang vẫn tốc hành hoàn thiện các căn nhà trong chiến dịch. Trước ngày 15-1, địa phương sẽ bàn giao tất cả các căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung cho người dân.

“Những căn nhà mới không chỉ là tổ ấm mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân dân sắt son, thể hiện rõ nét hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ luôn hết mình vì nhân dân”, ông Thuận nói.

Một trong những lực lượng tham gia xây lại nhà cho người dân xã Hòa Mỹ là Trường Quân sự Quân khu 5. Đơn vị này đảm nhiệm xây lại 5 căn nhà cho người dân và đã hoàn thành, bàn giao được 3 căn nhà, những căn còn lại đang được gấp rút hoàn thành.

Nhận bàn giao căn nhà mới do Trường Quân sự Quân khu 5 xây dựng, cụ Nguyễn Thành Phương (84 tuổi, ngụ thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ), không giấu được xúc động.

Con trai cụ Phương cảm ơn các chiến sĩ đã giúp gia đình xây lại tổ ấm sau lũ. Ảnh: N.N

Cụ Phương cho biết, khi mưa lũ làm sập nhà, cụ lo lắng không biết khi nào mới xây dựng lại được tổ ấm mới. Thế nhưng, nhờ Chiến dịch Quang Trung, nhờ bộ đội, giờ gia đình cụ đã có mái ấm khang trang, gọn gàng để đón Tết.

Cũng vì quá xúc động, trong tiệc chia tay, khi các chiến sĩ cất lời ca, tiếng hát, cụ Phương dù tuổi cao sức yếu, vẫn đi bắt tay từng chiến sĩ đã giúp cụ xây lại nhà để cảm ơn.

“Nhờ các cấp chính quyền quan tâm, nhờ bộ đội giúp đỡ, tôi mới có được căn nhà mới. Ngoài xây nhà, bộ đội còn tặng tivi, giường, tủ và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác cho gia đình tôi. Công bộ đội nói không hết, tôi chúc các anh luôn mạnh khỏe để tiếp tục giúp đỡ nhân dân”, cụ Phương chia sẻ.

Buổi tiệc chia tay ấm tình quân dân sau khi bộ đội bàn giao nhà cho người dân. Ảnh: N.N

Theo chị Châu Thị Minh Triều, Bí thư Chi đoàn thôn Phú Thuận, sau lũ, quê hương chị rất ngổn ngang, đường sá lầy lội. Thế nhưng, các chiến sĩ đã không ngại khó, ngại khổ để giúp dân dọn dẹp nhà cửa, ruộng đồng, sớm ổn định cuộc sống. Hơn thế, bộ đội ngày đêm xây nhà, bất chấp thời tiết bất lợi, đã để lại những hình ảnh rất đẹp trong lòng bà con.

“Nhìn các anh bộ đội, người vác cuốc, người cầm xẻng cùng nhau vượt qua những con đường lầy lội để giúp bà con dựng lại nhà cửa, tôi cũng như bà con rất biết ơn”, chị Triều nói.