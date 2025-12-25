'Chiến dịch Quang Trung' với những 'bước chân thần tốc' thắm đượm nghĩa tình 25/12/2025 15:43

(PLO)- Với hào khí Tây Sơn, "Chiến dịch Quang Trung" đang dần về đích, bàn giao nhà mới cho dân vùng lũ Gia Lai trước Tết Nguyên đán.

Tại Gia Lai, "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng nhà cho dân đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sớm hoàn thiện bàn giao cho dân trước Tết. Chiến dịch góp phần tô thắm, viết tiếp tinh thần hào kiệt "Bước chân Tây Sơn thần tốc".

Nụ cười chan hòa nước mắt

Sau đợt thiên tai kép tháng 11-2025, nhiều vùng quê ở Gia Lai bị thiệt hại nặng nề, nhiều gia đình phút chốc trắng tay, nhà cửa trôi theo con nước. Thống kê, toàn tỉnh Gia Lai có đến 674 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; 31.955 căn nhà bị hư hỏng nặng…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ, động viên và trao quà cho gia đình ông Trịnh Ngọc Tùng, thôn Tùng Giảng, xã Tuy Phước Đông bị sập do bão số 13.

Nhưng chỉ trong vòng một tháng, tại những căn nhà bị sập đổ hoang tàn nay đã dựng nên căn nhà mới khang trang; nhiều hộ gia đình được tái định cư ở vị trí mới cao ráo, sạch đẹp.

Nhiều ngày qua, bà Nguyễn Thị Đào (88 tuổi, ngụ thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) vui mừng, người như trẻ lại. Bà thường quan tâm, hỏi thăm “các chú bộ đội” đang xây nhà như chăm chút cho những đứa con của mình.

“Tui già rồi, nhà sập thì làm gì có tiền mà xây nhà mới. May nhờ được nhà nước hỗ trợ, bộ đội xây nhà. Giờ có nhà rồi, tui mừng lắm”, bà Đào cười nhưng khóe mắt rưng rưng.

Bà Nguyễn Thị Đào (88 tuổi, ngụ thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) mừng đến rơi nước mắt, cảm ơn bộ đội hỗ trợ xây dựng lại nhà mới.

Những ngôi khang trang được xây dựng mới sau bão lũ.

Nhà kế bên, bà Nguyễn Thị Yểm (65 tuổi, gia đình có bảy người) cũng vui mừng khôn xiết: “Phải nói là các chú bộ đội xây nhà rất nhanh, tận tình, chỉ trong thời gian ngắn mà căn nhà đã thành hình rồi. Nhà tôi khó khăn, gia đình chỉ biết quan tâm, hỗ trợ ăn uống thêm cho bộ đội có sức chứ không biết cảm ơn sao cho hết”.

Tại phường Quy Nhơn Đông, hàng loạt ngôi nhà sát biển Nhơn Hải cũng đã hồi sinh trở lại nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai.

Chị Phạm Thị Hảo (37 tuổi, ngụ phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông), cho biết sau bão gia đình đã được bố trí đất mới tái định cư, cách xa chỗ ở cũ và được nhà nước hỗ trợ xây lại căn nhà mới.

Trong đó, nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, Bộ Công an hỗ trợ thêm 50 triệu… Nay nhà cũng được Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây nhà cho dân tại phường Quy Nhơn Đông.

Chị Hảo chia sẻ: “Hồi bão số 13 ập đến, cả gia đình đều được di dời tránh bão. Hôm sau quay về, phát hiện ngôi nhà sập tan hoang. Cảm giác lúc đó cả thân thể rụng rời, mất tất cả rồi. Gia đình quá khó khăn, trong khi còn hai con nhỏ. Lúc đó, tôi chỉ biết khóc. Giờ có các chú công an hỗ trợ xây nhà mới, tôi mừng lắm”.

Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim

Ngay sau bão lũ đi qua, tỉnh Gia Lai đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả thiên tại, xây dựng lại nhà ở cho người dân với yêu cầu cao là hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Đồng thời, nhanh chóng hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà bị sập; và hỗ trợ gạo trong vòng ba tháng cho các hộ dân thiệt hại nặng nề.

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Quân đoàn 34 hỗ trợ xây nhà cho người dân tại xã Tuy Phước.

Đồng hành cùng chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai… đã nhanh chóng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ giúp dân ổn định cuộc sống, xây dựng nhà mới.

Chia sẻ với chiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, quán triệt sâu sắc quan điểm “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, coi nhà của nhân dân như nhà của mình, làm việc khẩn trương, tận tụy, tận tâm, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã có nhiều căn nhà được bàn giao sớm cho người dân hơn một tháng trước sự ngỡ ngàng và niềm vui mừng khôn xiết của người dân. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đi dân nhớ, ở dân thương thêm khắc sâu trong lòng nhân dân.

Tại công trường tại xã Tuy Phước, Đại úy Nguyễn Văn Chạy, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Quân Đoàn 34, chia sẻ: “Cá nhân tôi rất phấn khởi và tự hào khi được tham gia giúp dân dựng lại nhà. Để kịp tiến độ, chúng tôi thực hiện ba cùng là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân. Và quyết tâm, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”.

Đại úy Nguyễn Văn Chạy, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Quân Đoàn 34 trở thành thợ chính trong Chiến dịch Quang Trung.

Tại vùng Tuy Phước Đông, nhiều khu vực hiểm trở, bộ đội phải dùng ghe chở từng chuyến vật liệu đến tận nơi xây nhà cho người dân. Thời tiết mưa nắng thất thường những không nản lòng người chiến sĩ.

Động viên chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, yêu cầu các đồng chí làm việc "ba ca, bốn kíp", làm cả ngày và đêm, thậm chí ngày nghĩ cũng làm.

"Chúng ta làm thể hiện bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", không quản ngại khó khăn, không kể ngày đêm, không có ngày nghỉ, giờ nghỉ để làm sao đạt tiến độ cuối cùng là xây nhà cho bà con trước Tết âm lịch", Đại tá Vinh nói.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (bên phải) thăm, động viên chiến sĩ tham gia Chiến dịch Quang Trung.

Bộ đội dùng ghe đưa vật liệu qua sông, hỗ trợ xây nhà cho dân vùng Tuy Phước Đông.

Trong đợt này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đảm nhận xây 30 căn nhà, mỗi đội từ 10 đến 15 quân nhân, đảm bảo xây đúng tiến độ.

Cùng với lực lượng quân đội, Công an tỉnh Gia Lai cũng là lực lượng tiên phong hỗ trợ dân trong bão lũ và giúp dân xây dựng nhà, yêu cầu tiến độ bàn giao trước ngày 15-1-2026.

Đại úy Trần Hoàng Vũ Long (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Gia Lai), cho biết từ bão số 13 đến nay, Đội thường xuyên xa gia đình tham gia cứu, giúp dân trong bão lũ và hiện tại là xây dựng lại nhà cho bà con tại phường Quy Nhơn Đông.

“Chúng tôi là lính chiến đấu, khó khăn gì cũng trải qua rồi nên tham gia giúp dân càng thấy vui, không thấy khổ”, Đại úy Long nói.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai luôn có mặt tại những "điểm nóng" giúp dân, cứu hộ trong bão lũ và xây dựng nhà mới trong Chiến dịch Quang Trung thần tốc.