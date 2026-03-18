Ca sĩ Tống Gia Vỹ: 'Sự tử tế là màu sắc đẹp nhất của TP.HCM' 18/03/2026 13:24

(PLO)- Với ca sĩ Tống Gia Vỹ, TP.HCM không chỉ là mảnh đất lập nghiệp, mà đã thực sự trở thành "nhà", một tổ ấm được xây dệt bằng sự bao dung, tử tế. Cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chính là lời mời gọi để mỗi người cầm máy lên, ghi lại và lan tỏa những khoảnh khắc đẹp về ngôi nhà chung này.

Nhắc đến Tống Gia Vỹ, khán giả nhớ ngay đến một giọng ca bền bỉ, gắn liền với những bản tình ca ballad đượm buồn và một sự nghiệp trải dài suốt hai thập kỷ. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang sân khấu rực rỡ một thời là một hành trình hơn 15 năm "ký gửi" tâm hồn vào từng hơi thở của TP.HCM.

Khởi đầu sự nghiệp với mức cát-xê khiêm tốn nhưng tràn đầy hy vọng, ca sĩ, nhạc sĩ Tống Gia Vỹ đã đi qua những ngày tháng khi những quán cơm tấm vỉa hè hay những ly trà đá ven đường là nơi anh tìm thấy sự an ủi lớn nhất.

Với nam ca sĩ, mỗi góc phố, mỗi con hẻm không chỉ là nơi đi qua, mà là chứng nhân cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một người nghệ sĩ trẻ từng chập chững những bước chân đầu tiên vào nghề.

TP.HCM trong ký ức và thực tại của Tống Gia Vỹ giờ đây không chỉ là mảnh đất lập nghiệp, mà đã thực sự trở thành "nhà". Ảnh: LÊ DUYÊN

Suốt hàng chục năm, từ một vị khách lạ, Tống Gia Vỹ đã hòa mình vào dòng chảy của thành phố, để rồi nhận ra rằng nơi đây không bao giờ bỏ rơi những ai biết chăm chỉ và chịu khó.

TP.HCM trong ký ức và thực tại của Tống Gia Vỹ giờ đây không chỉ là mảnh đất lập nghiệp, mà đã thực sự trở thành "nhà", một tổ ấm được xây dệt bằng sự bao dung và những sự tử tế bình dị nhất từ những người lao động nghèo.

Khi sự tử tế là "màu" chủ đạo

TP.HCM qua đôi mắt của ca sỹ Tống Gia Vỹ được định nghĩa bằng những điểm chạm nhân văn. Hình ảnh anh dừng lại trò chuyện cùng cô bán vé số hay bác xe ôm không đơn thuần là sự giao tiếp, mà là sự đồng điệu giữa những người lao động. Anh nhìn thấy ở họ hình ảnh của chính mình năm xưa: nhẫn nại, chăm chỉ và luôn đầy hy vọng.

TP.HCM qua đôi mắt của nghệ sĩ Tống Gia Vỹ được định nghĩa bằng những điểm chạm nhân văn. Ảnh: LÊ DUYÊN

Chia sẻ với PLO, ca sỹ Tống Gia Vỹ bày tỏ TP.HCM trong mắt anh không chỉ là một địa danh, mà là một thực thể sống đầy bao dung, nơi lưu giữ từng nhịp thở của thanh xuân.

“Tôi vẫn tin màu sắc đẹp nhất của TP.HCM không nằm ở những gì rực rỡ nhất, mà nằm ở sự tử tế của những con người bình dị đang sống ở đây mỗi ngày và trong sự bao dung của dòng người hối hả đã tiếp sức và nuôi dưỡng tiếng hát của anh suốt hơn 20 năm qua.

Nên mỗi lần đi ngang lại những nơi cũ, tôi không chỉ nhìn thấy cảnh vật đổi thay, mà còn thấy lại một phần thanh xuân của mình trong đó. Thấy lại một chặng đường mình đã đi qua, những ngày chưa có gì nhiều ngoài niềm tin, nhưng vẫn bước tiếp nhờ thành phố này luôn dang tay đón lấy" - ca sỹ Tống Gia Vỹ tâm sự.

Nam ca sỹ quan niệm rằng, chỉ cần chúng ta dành tâm sức cho mảnh đất này, nó sẽ đáp lại bằng những kết quả ngọt ngào nhất.

Đừng để "Sắc màu mới" của TP.HCM chỉ nằm lại trong ký ức

Từ những chuyến lang thang qua từng con hẻm nhỏ đến những tòa nhà hiện đại, ca sĩ Tống Gia Vỹ đang âm thầm góp phần kể lại một câu chuyện về một thành phố đang chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ. Nhưng câu chuyện đó sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu đi góc nhìn của chính bạn.

Cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chính là lời mời gọi để mỗi người chúng ta cùng cầm máy lên, ghi lại những khoảnh khắc mà chúng ta gọi là "nhà".

Theo ca sĩ Tống Gia Vỹ, cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chính là lời mời gọi để mỗi người chúng ta cùng cầm máy lên, ghi lại những khoảnh khắc mà chúng ta gọi là "nhà". Ảnh: LÊ DUYÊN

"Đừng để những bức ảnh quý giá chỉ nằm yên trong bộ nhớ điện thoại, bởi biết đâu, góc phố bạn vừa chụp lại chính là nơi cất giữ thanh xuân của một ai đó khác" - ca sĩ Tống Gia Vỹ kêu gọi.