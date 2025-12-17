Thần tốc bàn giao căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung' tại Gia Lai 17/12/2025 16:22

(PLO)- Quân đoàn 34 bàn giao căn nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Gia Lai cho bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, ngụ xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai). Căn nhà được xây dựng thần tốc trong 15 ngày.

Ngày 17-12, Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà đầu trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, ngụ thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai).

Ngôi nhà bà Tô Thị Sửa được Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 hỗ trợ thi công trong 15 ngày, hoàn thành vượt kế hoạch thời gian do Quân đoàn giao.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà cho gia đình bà Tô Thị Sửa. Ảnh: HP

Ngôi nhà có tổng diện tích 55 m², kinh phí xây dựng 130 triệu đồng, gồm Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng và số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chúc mừng gia đình bà Tô Thị Sửa có được ngôi nhà mới và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã hoàn thành công trình vượt tiến độ được giao, đảm bảo chất lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 tặng quà cho gia đình bà Tô Thị Sửa.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, coi nhà của nhân dân như nhà của mình, làm việc khẩn trương, tận tụy, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Tiếp nhận nhà mới, bà Tô Thị Sửa bày tỏ vui mừng và biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 và chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà mới.

Dịp này, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Quân đoàn 34 đã tặng những phần quà thiết yếu cho gia đình bà Tô Thị Sửa; Quân đoàn 34 trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Quân đoàn 34 trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Quang Trung”

Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 tặng quà cho Lữ đoàn Công binh 7.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng quà cho gia đình bà Tô Thị Sửa.