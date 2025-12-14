Vận chuyển 1 triệu viên gạch từ Bắc vào Nam thực hiện ‘chiến dịch Quang Trung’ 14/12/2025 17:18

(PLO)- Ngành đường sắt tổ chức vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch nhằm phục vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân các địa phương bị thiệt hại do thiên tai.

Thực hiện “chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch từ miền Bắc vào Nam Trung Bộ để phục vụ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong ngày 14-12, ngành đường sắt đã vận chuyển trước 40 vạn viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đến ga Hòa Đa (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk). Số gạch còn lại trong tổng số 1 triệu viên sẽ tiếp tục được vận chuyển trong các chuyến tàu kế tiếp.

Gạch được đưa lên các toa tàu để vận chuyển vào miền Trung. Ảnh: V.LONG

Theo ngành đường sắt, việc tổ chức vận chuyển lần này nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai “chiến dịch Quang Trung”, bảo đảm hoàn thành mục tiêu trong thời gian đề ra. Công tác chạy tàu được triển khai theo tinh thần khẩn trương, an toàn, thông suốt, kịp thời.

Các đơn vị trong ngành cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tiếp nhận tại địa phương để bảo đảm toàn bộ vật tư được chuyển đến đúng nơi, đúng thời điểm, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Trước đó, ngay trong những ngày đầu bão lũ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Tính từ ngày 10-10 đến nay, ngành đường sắt đã tổ chức vận chuyển miễn phí hơn 31 ngàn kiện hàng, tương đương khoảng 500 tấn, gồm lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ khẩn cấp, quần áo, sách vở… của các đoàn thể, tổ chức thiện nguyện và các địa phương gửi đến người dân miền Trung.

“Nhiều đoàn tàu đã chạy xuyên đêm trong điều kiện kết cấu hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng do thiên tai, phải chạy chậm tại một số khu vực. Tuy vậy, các đơn vị trong ngành đường sắt vẫn nỗ lực cao nhất nhằm bảo đảm hàng cứu trợ được chuyển giao kịp thời cho người dân…”- đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay.