Chủ tịch Đà Nẵng: Thực hiện Nghị quyết 259 của Quốc hội với tinh thần ‘chiến dịch Quang Trung’ mới 15/12/2025 17:14

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành triển khai thực hiện Nghị quyết 259 của Quốc hội với tinh thần của “chiến dịch Quang Trung”.

Chiều 15-12, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết 259 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính, hiện đã dự thảo quyết định của UBND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết 259.

Dự thảo kế hoạch đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể, nhiều đầu mục công việc bám sát nội dung Nghị quyết 259, giao việc cụ thể cho từng sở ngành, đơn vị liên quan. Sở Tài chính cũng lấy kiến về thời gian tổ chức lễ công bố Nghị quyết 259.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng đề nghị trong tuần đầu tháng 1-2026, ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch sẽ tổ chức đồng loạt chuỗi sự kiện lớn, mời nhiều đại biểu quốc tế tham dự.

Dự kiến trong một tuần sẽ có hội nghị công bố Nghị quyết 259, hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình gặp gỡ Đà Nẵng, công bố thành lập trung tâm tài chính quốc tế, kêu gọi đầu tư vào khu thương mại tự do.

Theo ông Phạm Đức Ấn, việc đưa nghị quyết trên vào chương trình rút gọn, thông qua tại một kỳ họp Quốc hội là một kỷ lục.

Ông Ấn yêu cầu các sở ngành không chờ UBND TP ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 259 mới triển khai mà phải bắt tay vào làm ngay. Ông Ấn yêu cầu các phó chủ tịch UBND TP triển khai ngay với các sở ngành mình phụ trách.

Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến TOD của đường sắt đô thị, việc lấn biển, khu thương mại tự do… bắt buộc phải họp ngay để triển khai cơ chế.

“Tinh thần chung tôi đề nghị đây là chiến dịch Quang Trung mới cho Đà Nẵng. Bởi thời gian thực hiện nghị quyết rất ngắn. TP xác định nhà đầu tư nào lớn phải gặp gỡ ngay để tháo gỡ vướng mắc cho họ. Năm 2026, lĩnh vực xây dựng phải là động lực lớn để kéo tăng trưởng của TP”-ông Ấn nhấn mạnh.