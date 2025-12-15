Sáng nay, 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng hầu toà 15/12/2025 09:20

(PLO)- TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng với bị cáo là các cựu thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư...

Đúng 8 giờ sáng 15-12, 28 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng được dẫn giải đến phiên toà.

Các bị cáo được chở trên bốn xe ô tô, đưa thẳng vào tầng hầm trụ sở toà án. Sau đó, lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp dẫn giải các bị cáo vào phòng xử án.

Người nhà và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại toà án từ 7 giờ sáng.

Bên ngoài khu vực toà án, từ sáng sớm, nhiều luật sư, người nhà bị cáo và những người có liên quan đã có mặt để làm thủ tục tham dự phiên toà. Sau khi qua cổng kiểm soát an ninh, những người đủ điều kiện được hướng dẫn vào phòng xét xử theo quy định.

Đại diện Viện KSND đến TAND Hà Nội lúc 8 giờ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ trong vụ án này xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác, kéo dài trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với tổng số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo đã thực hiện các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỉ đồng để can thiệp, tác động việc giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Các xe chở phạm nhân đến toà án Hà Nội lúc 8 giờ.

Trong số các bị cáo, ông Phạm Việt Cường, cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Cáo trạng xác định ông Cường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp hoặc thông qua môi giới để nhận tổng cộng 970 triệu đồng nhằm giải quyết năm vụ án theo yêu cầu của người đưa tiền. Tuy nhiên, trong số này có hai vụ án ông Cường không thực hiện được theo thỏa thuận nên đã hoàn trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Một bị cáo trong vụ án phải nhờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp để di chuyển vào phòng xử án.

Cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ còn có ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Theo cáo buộc, ông Hoàng đã thông qua môi giới nhận hối lộ 220 triệu đồng trong hai vụ án, gồm một vụ án hình sự phúc thẩm và một vụ án sơ thẩm, để tác động đưa ra phán quyết có lợi cho người đưa tiền.

Cơ quan công tố cũng truy tố bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng, về các hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Nữ bị cáo được dẫn giải đi trong tầng hầm toà nhà.

Cáo trạng nêu rõ, ông Thạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận 400 triệu đồng, từ đó đề xuất lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 65/QĐ-VKS-KDTM ngày 29-9-2023. Ngoài ra, ông Thạnh còn tham gia môi giới hối lộ trong hai vụ án khác, với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc giữ vai trò môi giới hối lộ trong nhiều vụ án. Theo cáo trạng, bà Nga đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết, nhận tiền làm cầu nối trung gian giữa các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen của họ với những người có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Lực lượng chức năng phong toả khu hầm để công tác dẫn giải phạm nhân diễn ra an toàn, thuận tiện.

Thông qua việc kết nối này, bà Nga giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được giải quyết theo hướng có lợi. Cơ quan tố tụng xác định bà Nga đã môi giới hối lộ trong 15 vụ án, với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng để hưởng lợi.

Ngoài các bị cáo nêu trên, vụ án còn có nhiều bị cáo khác là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên thi hành án, luật sư, đương sự và người nhà đương sự. Những người này bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Công tác đảm bảo an toàn cho phạm nhân được thực hiện nhiều lớp.

Theo cáo trạng, trong số 28 bị cáo bị đưa ra xét xử có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; ba bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân; hai bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; bốn bị cáo là luật sư hoặc nhân viên văn phòng luật sư; chín bị cáo còn lại là bị cáo, đương sự hoặc người nhà bị cáo, đương sự trong các vụ án.

Sau khi xuống xe các bị cáo được dẫn giải nhanh vào đường hầm.

Ngoài ông Phạm Việt Cường và ông Phạm Tấn Hoàng, cáo trạng còn nêu rõ vai trò, hành vi phạm tội của nhiều bị cáo khác. Trong đó, cựu Chánh toà hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đức bị cáo buộc đã nhận 315 triệu đồng, còn cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk Vũ Văn Tú bị cáo buộc nhận 270 triệu đồng để giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho người đưa tiền.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 10 ngày để xét hỏi, tranh tụng và làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong vụ án.