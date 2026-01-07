Lời khai của 2 cựu thiếu tướng quân đội trong vụ sân bay Nha Trang 07/01/2026 14:38

(PLO)- Hai bị cáo là cựu thiếu tướng quân đội thừa nhận trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng ở sân bay Nha Trang…

Ngày 7-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại sân bay Nha Trang.

Tại tòa, đại diện VKS hỏi bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa): “Với cương vị là người đứng đầu, việc để xảy ra sai phạm là trách nhiệm trực tiếp của bị cáo?”.

Trả lời, bị cáo Thắng cho rằng các vi phạm này có “tiền lệ từ trước”, việc trình bày hoàn cảnh chỉ nhằm mong HĐXX xem xét, chia sẻ, chứ không phủ nhận trách nhiệm hay cho rằng bản thân không biết, không có nghĩa vụ quản lý. Những hành vi nêu trong cáo trạng là sai phạm pháp luật và bị cáo không có ý kiến gì khác.

Quang cảnh phiên toà. Ảnh: Trọng Phú

Đối với vấn đề vì sao đến nay địa phương vẫn chưa xác định được giá đất, bị cáo Thắng trình bày theo hiểu biết của mình, việc xác định giá đất chỉ được thực hiện sau khi có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất. Tuy nhiên, bị cáo không nắm đầy đủ các diễn biến tiếp theo do đã nghỉ công tác từ ngày 24-10-2015.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Trọng Phú

Trả lời về trách nhiệm để xảy ra các sai phạm trong vai trò tham mưu, bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) thừa nhận đã ký một số văn bản khi chưa bảo đảm đầy đủ thủ tục, trong bối cảnh các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, cơ quan dân sự và chính quyền địa phương chưa thực hiện đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ.

“Bị cáo cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc bản thân chưa hiểu biết đầy đủ pháp luật đất đai, đồng thời đặt niềm tin vào các cơ quan tham mưu”, bị cáo Quang nói.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm khi ở cương vị Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, đơn vị được giao quản lý trực tiếp đất quốc phòng tại khu vực sân bay Nha Trang.

Bị cáo Cường bày tỏ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc bàn giao đất, đồng thời thừa nhận nếu nắm chắc quy định pháp luật thì có thể đã ngăn chặn được các sai phạm xảy ra tại đơn vị.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), đại diện VKS đặt câu hỏi về các cam kết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trong các hợp đồng đã ký kết. Bị cáo Hậu thừa nhận đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện được các cam kết này.

Theo bị cáo, doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, không thể tự ý quyết định. Bị cáo cho rằng nếu các cam kết ban đầu của địa phương được thực hiện đầy đủ thì có thể đã không phát sinh tình trạng như hiện nay.

Bị cáo cũng trình bày thêm, trong năm 2017, Phúc Sơn đã ba lần có văn bản gửi UBND tỉnh, kèm theo xác nhận bảo lãnh của Ngân hàng Quân đội, cam kết bảo lãnh toàn bộ giá trị đất bằng tiền mặt nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, các đề xuất này không được chấp thuận, dẫn đến việc đến nay vẫn chưa thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn (người ngồi giữa). Ảnh: Trọng Phú

Khi được hỏi lại, bị cáo thừa nhận rằng khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý thì không thể cấp giấy chứng nhận cho khách hàng theo quy định.

Liên quan đến trách nhiệm khắc phục hậu quả, bị cáo cho biết trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra và VKS, bị cáo đã vận động gia đình nộp 60 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hiện đang nộp vào cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, bị cáo được cho phép làm việc với nhà đầu tư để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản của bốn công ty do bị cáo sở hữu 100%. Đến nay, các bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng; nhà đầu tư phát hành thư bảo lãnh tại Ngân hàng Quân đội với tổng giá trị bảo lãnh (sau khi trừ 60 tỷ đồng đã nộp) gần 7.000 tỷ đồng, nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Bị cáo khẳng định trước tòa hai vấn đề: Toàn bộ dòng tiền qua tài khoản là chính xác tuyệt đối; ngoài khoản chênh lệch đã được cáo trạng xác định, bị cáo không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào khác của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Tại tòa, các bị hại, người liên quan và đại diện các bên tập trung làm rõ tính pháp lý của dự án cũng như biện pháp bảo đảm bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

Đại diện nhóm người mua đất khẳng định dù được gọi là “bị hại” hay “người liên quan” thì thực chất đây là những người bị thiệt hại trực tiếp từ dự án.

Đối với vấn đề VKS đặt ra trước đó về việc dự án có tồn tại hay không, đại diện nhóm bị hại khẳng định dự án là có thật, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo trình bày, việc cho rằng dự án “không tồn tại” hoặc “không có thật” là không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, bởi dự án đã được phê duyệt chủ trương bằng văn bản cụ thể.

HĐXX vụ án. Ảnh: Trọng Phú

Đại diện nhóm bị hại đề nghị HĐXX tập trung làm rõ biện pháp bồi thường và bảo đảm bồi thường cho khách hàng trong bối cảnh Tập đoàn Phúc Sơn đã chuyển giao cho chủ mới. Theo trình bày, nhiều khách hàng đã nộp tới 95% giá trị hợp đồng, dự án hiện chưa bị thu hồi và có khả năng tiếp tục triển khai.

Nhóm bày tỏ mong muốn nếu dự án còn tiếp tục thì khách hàng sẵn sàng đồng hành đến cùng; trường hợp phải bồi thường bằng tiền thì cần làm rõ phương thức và biện pháp bảo đảm cụ thể để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua.

HĐXX ghi nhận các ý kiến và cho biết sẽ xem xét trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã được cung cấp và yêu cầu các bên tiếp tục bổ sung hồ sơ nếu cần thiết...