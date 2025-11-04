Tòa án quân sự Quân khu 5 thông báo tìm 82 bị hại trong vụ án tại sân bay Nha Trang cũ

Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã có thông báo về việc phối hợp đăng thông tin tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang cũ), tỉnh Khánh Hòa của Công ty Tập đoàn Phúc Sơn.
Theo đó, Tòa án quân sự Quân khu 5 đang giải quyết vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang cũ.
Cơ quan này cho biết trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2024, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Phúc Sơn, đã ký 983 hợp đồng “tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang" với 683 cá nhân, tổ chức. Tổng số tiền đã thu hơn 7 tỉ đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xác định những tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với Công ty Tập đoàn Phúc Sơn là bị hại trong vụ án. Do đó, các cơ quan này đã ủy thác điều tra đến Cơ quan Điều tra Quân khu, Quân chủng và Cơ quan điều tra Khu vực tiếp nhận thông tin, lấy lời khai các tổ chức, cá nhân để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, đến nay hiện còn 82 cá nhân, tổ chức đã được triệu tập, thông báo nhưng không đến cung cấp thông tin, tài liệu, lời khai hoặc không hợp tác.
Tòa án Quân sự Khu vực 5 cho biết để giải quyết vụ án toàn diện, triệt để về quyền lợi và trách nhiệm dân sự của những tổ chức, cá nhân có liên quan. Cơ quan này đề nghị 82 tổ chức, cá nhân nói trên khẩn trương liên hệ làm việc với tòa án hoặc cung cấp thông tin cá nhân, các tài liệu, hợp đồng đã ký kết với Công ty Tập đoàn Phúc Sơn để Tòa án có cơ sở giải quyết. Nếu không hợp tác thì các tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về quyền và lợi ích của mình.
Thông tin liên hệ, cung cấp tài liệu gửi đến địa chỉ: Tòa án quân sự Quân khu 5 số 399 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Liên hệ đồng chí Huy (SĐT: 0967.034.666) hoặc đồng chí Hoàn (SĐT: 0352.026.765).
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang cũ.
Trong đó, 2 bị can là cựu thiếu tướng quân đội, gồm: Hoàng Viết Quang (cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Cùng bị truy tố tội danh trên còn có các bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Lê Đức Vinh (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư).
3 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị can không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thu hồi, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư. Điều này dẫn đến việc các bị can Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng lợi dụng ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác.