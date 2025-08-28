2 cựu chủ tịch Khánh Hòa bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan.
Theo đó, sau khi kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị truy tố chín bị can.
Sáu bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Đào Công Thiên - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Duy Cường, Hoàng Viết Quang.
Ba bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á và Nguyễn Thị Hằng - Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.
Trước đó, đại diện các khách hàng tham gia vào dự án khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang tại khu đất sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư, có đơn kiến nghị đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
Sau đó, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2016 đến khi bị phát hiện sai phạm, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc đã thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu của khách hàng hơn 7.000 tỉ đồng.
Như PLO nhiều lần phản ánh, tháng 9-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao đất sân bay Nha Trang cũ để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Tháng 10-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao hơn 62 ha đất sân bay Nha Trang không qua đấu giá đất cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.
Sau khi Bộ Quốc phòng đồng ý giao 62,8 ha đất sân bay Nha Trang cũ, giữa năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển hơn 62,3 ha đất đã giao cho Tập đoàn Phúc Sơn để hoàn vốn ba dự án BT về giao thông.
Tháng 6-2021, Thanh tra Chính phủ kết luận việc sử dụng quỹ đất sân bay Nha Trang thanh toán cho các dự án BT có nhiều sai phạm.
Đó là bàn giao đất khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê; chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT; chưa có quyết định phê duyệt giá đất; các dự án đều không hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo kế hoạch.
Theo Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, doanh nghiệp này đã hợp tác với khách hàng 958 lô đất tại dự án trên, thu tổng cộng hơn 7.000 tỉ đồng; khách hàng còn nợ 3.000 tỉ đồng. Giá trị ước tính 154 lô còn lại khoảng 18.000 tỉ đồng.