2 cựu chủ tịch Khánh Hòa bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn 28/08/2025 15:50

(PLO)- Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị truy tố chín bị can trong vụ án tại sân bay Nha Trang cũ liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan.

Dự án khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch tại khu đất sân bay Nha Trang cũ. Ảnh: H.H

Theo đó, sau khi kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị truy tố chín bị can.

Sáu bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Đào Công Thiên - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Duy Cường, Hoàng Viết Quang.

Ba bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á và Nguyễn Thị Hằng - Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Trước đó, đại diện các khách hàng tham gia vào dự án khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang tại khu đất sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư, có đơn kiến nghị đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Sau đó, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2016 đến khi bị phát hiện sai phạm, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc đã thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu của khách hàng hơn 7.000 tỉ đồng.