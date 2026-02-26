Chủ cơ sở trà sữa ở Đắk Lắk bồi thường 10 triệu đồng sau khi bị tố ăn cắp bản quyền 26/02/2026 11:04

(PLO)- Chủ cơ sở trà sữa ở Đắk Lắk đã bồi thường 10 triệu đồng vì tự ý sử dụng hình ảnh tác phẩm "Nhong nhong nhong" của họa sĩ Trần Thành Đạt.

Ngày 26-2, họa sĩ Trần Thành Đạt (27 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), xác nhận chủ cơ sở trà sữa TP ở tỉnh Đắk Lắk, đã đến TP.HCM gặp ông xin lỗi vì tự ý sử dụng tác phẩm “Nhong nhong nhong" của anh.

Anh Đạt và đối tác yêu cầu chấm dứt hành vi tự ý sử dụng hình ảnh tác phẩm "Nhong nhong nhong". Ảnh: MXH

Theo anh Đạt, tác phẩm “Nhong nhong nhong” là tranh vẽ các chú ngựa vui nhộn do anh thiết kế và ký hợp đồng độc quyền tác phẩm này với Nhà sách Phương Nam.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 9-2 đến ngày 22-2, cơ sở trà sữa TP đã tự ý sử dụng hình ảnh do anh thiết kế độc quyền để in lên ly trà sữa.

Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng không có kết quả, anh Đạt đã đăng bài lên mạng xã hội Facebook, tố cơ sở trà sữa này ăn cắp chất xám.

Theo anh Đạt, mục đích chính của anh khi đăng bài là để bảo vệ bản quyền tác phẩm, lên án hành vi ăn cắp chất xám, giữ uy tín với đối tác.

Sau khi anh Đạt đăng bài trên mạng, đại diện phía trà sữa TP đã xuống TP.HCM làm việc với anh và đối tác.

Anh Đạt cho biết, trên tinh thần thiện chí nhằm khép lại vụ việc, các bên đã thống nhất giải quyết với nhau, không cần can thiệp pháp lý sâu hơn.

Theo đó, đại diện phía trà sữa TP đã bồi thường số tiền 10 triệu đồng cho anh vì đã xâm phạm quyền tác giả, gây tổn thất uy tín và danh dự của họa sĩ cũng như vi phạm quyền sở hữu độc quyền của Nhà sách Phương Nam trong thời gian qua.

"Mục đích của tôi là lên án hành vi vi phạm bản quyền chứ không đòi hỏi đền bù. Tôi và Nhà sách Phương Nam đã thống nhất chuyển toàn bộ số tiền 10 triệu đồng được bồi thường vào quỹ từ thiện để ủng hộ trẻ em nghèo phẫu thuật tim miễn phí", anh Đạt nói.

Anh Đạt nói thêm, qua vụ việc, anh mong vấn nạn vi phạm bản quyền sẽ được xử lý triệt để, bảo vệ những “đứa con tinh thần” của người sáng tạo.

Liên quan vụ việc, bà P (33 tuổi, chủ cơ sở trà sữa TP), xác nhận đã trình bày với đại diện đơn vị sở hữu tác phẩm “Nhong nhong nhong”, nhận lỗi sai về mình, xin không thanh minh thêm và mong muốn vụ việc khép lại trong êm đẹp.

Theo bà P, trong số khoảng 10.000 ly trà sữa có dán hình ảnh tác phẩm "Nhong nhong nhong", cửa hàng của bà mới bán ra khoảng 1.000 ly vào dịp Tết, số ly còn lại đã được thu gom, tiêu hủy.

Ly trà sữa in hình tác phẩm "Nhong nhong nhong". Ảnh: MXH

Trước đó, Fanpage của cơ sở trà sữa TP cũng có bài đăng, xin lỗi về việc sử dụng hình ảnh tác phẩm “Nhong nhong nhong”.

“Chúng tôi cam kết từ nay về sau sẽ tôn trọng tuyệt đối giá trị sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân tổ chức”, trích bài viết trên Fanpage của trà sữa TP.