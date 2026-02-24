Đầu năm xông đất cơ quan tố tụng TP.HCM 24/02/2026 06:00

(PLO)- Theo các cơ quan tố tụng TP.HCM, chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy là giải pháp căn bản để nâng cao hiệu năng, bảo vệ công lý và củng cố niềm tin của nhân dân trong năm 2026.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, lãnh đạo các cơ quan tố tụng TP.HCM đã chia sẻ với bạn đọc Pháp Luật TP.HCM về những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026.

Ông LÊ THANH PHONG, Chánh án TAND TP.HCM:

TAND TP.HCM: Xây dựng đội ngũ thẩm phán có tâm sáng và trái tim nhân ái

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong.

Trong năm 2025, TAND TP.HCM đã có những sự kiện và thành tựu nổi bật:

Thứ nhất, thành công trong sáp nhập và tổ chức lại bộ máy: Đây được xem là thành công lịch sử khi sáp nhập ba tòa án: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương để thành lập TAND TP.HCM từ ngày 1-7-2025, trở thành TAND cấp tỉnh lớn nhất cả nước với 19 TAND khu vực.

Thứ hai, giải quyết, xét xử các vụ án đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó xét xử nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng đạt hiệu quả cao; đồng thời tiếp nhận và triển khai thành công thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm với tỉ lệ giải quyết cao.

Thứ ba, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đạt bước tiến vượt bậc: Tòa án đã đẩy mạnh tổ chức các phiên tòa và phiên họp trực tuyến trên diện rộng; triển khai số hóa khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu tích lũy qua nhiều năm, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác xét xử và quản lý.

Đặc biệt, TAND TP.HCM tiên phong áp dụng tống đạt điện tử, đồng thời xây dựng và đưa vào vận hành nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại như Chatbot AI hướng dẫn người dân, phần mềm chuyển giọng nói thành biên bản phiên tòa điện tử, phần mềm lấy số điện tử và phần mềm hỗ trợ thụ lý hồ sơ, nghiên cứu, xét xử cho thẩm phán, thư ký.

Trong năm 2025, Chủ tịch nước đã trao tặng hai Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể TAND TP.HCM.

TAND TP.HCM siết chặt kỷ cương, kỷ luật đi đôi với tạo môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ảnh: NGUYỄN DUY

Trong năm công tác 2026, TAND TP.HCM xác định bốn nhóm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

Thứ nhất, về công tác Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng: Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với hoạt động tòa án; quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND và Nghị quyết 05-NQ/ĐU của Đảng ủy TAND Tối cao.

Thứ hai, về công tác tổ chức: Đổi mới toàn diện công tác cán bộ theo Kết luận 198-KL/TW của Bộ Chính trị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật đi đôi với tạo môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; chú trọng đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ chất lượng cao, chuẩn bị cho việc thành lập tòa chuyên biệt. Xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có tâm sáng và trái tim nhân ái.

Thứ ba, về công tác chuyên môn: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu so với năm 2025. Mọi phán quyết phải đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn, “thấu tình - đạt lý”, khách quan, công bằng, nghiêm minh và giàu tính nhân văn. Xét xử để kiến tạo phát triển đất nước.

Tập trung xử lý dứt điểm án tồn đọng kéo dài, đơn khiếu nại phức tạp; có giải pháp quyết liệt giảm thiểu án hủy, sửa và đẩy nhanh tiến độ giải quyết, nhất là các vụ án dân sự, không để án quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan. Chú trọng công tác hòa giải trong vụ án dân sự và đối thoại trong vụ án hành chính.

Thứ tư, về chuyển đổi số: Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn và quản lý điều hành; khẩn trương đưa vào sử dụng hiệu quả các phần mềm, tiến tới xây dựng tòa án điện tử và tòa án số. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số toàn diện.

Ông LÊ VĂN ĐÔNG, Viện trưởng VKSND TP.HCM:

VKSND TP.HCM: Thực hiện tốt Nghị quyết 205 và chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm

Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt của giai đoạn phát triển mới khi TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng là năm các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Song song đó, tình hình an ninh trật tự, kinh tế thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường.

TP.HCM được hợp nhất từ ba tỉnh, thành trở thành trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam đã kéo theo khối lượng công việc VKSND TP.HCM thụ lý, giải quyết tăng rất lớn. Cụ thể, việc thụ lý 26.577 vụ, 41.049 bị can trong lĩnh vực án hình sự; 104.513 vụ, việc tranh chấp dân sự, hành chính, 177.759 việc thi hành án dân sự (THADS) (chiếm khoảng 20% so với cả nước).

Trong bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND TP.HCM đã phấn đấu, nỗ lực không ngừng nhằm hoàn thành xuất sắc và có chất lượng tất cả nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành và của VKSND TP.HCM.

Kế thừa, phát huy những thành tích đạt được trong năm 2025, bước sang năm 2026, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập VKSND TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo viện và toàn thể công chức, người lao động VKSND TP.HCM quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Bản lĩnh, kỷ cương - Chuyên nghiệp, hiện đại”.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong ngành “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

VKSND TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện thí điểm Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: ĐẶNG DƯƠNG

Quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của TP trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra.

Phát huy vai trò nòng cốt của VKS trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thí điểm Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Tiên phong trong việc ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm xây dựng VKS điện tử, hướng đến VKS số và hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cho VKSND hai cấp, hướng đến mở rộng liên thông dữ liệu với các cơ quan tư pháp.

Ông NGUYỄN VĂN HÒA, Trưởng THADS TP.HCM:

THADS TP.HCM: Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa.

Trong năm 2025, THADS TP.HCM vừa tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp và Cục Quản lý THADS, Thành ủy, UBND TP.HCM cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ban ngành liên quan trên địa bàn TP.HCM, tập thể công chức, người lao động THADS TP.HCM đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao để công tác THA tại TP.HCM đã cán đích với những con số ấn tượng.

Năm qua, hệ thống THADS TP.HCM đã thi hành xong 81.977 việc và hơn 55.773 tỉ đồng, tương đương hơn 2 tỉ USD, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước. Đáng chú ý, kết quả này bao gồm việc giải quyết dứt điểm nhiều đại án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đảm bảo thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước và quyền lợi cho người dân.

Không chỉ dẫn đầu các chỉ tiêu chuyên môn, THADS TP.HCM còn là đơn vị giữ vai trò tiên phong trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Đơn vị đã xây dựng các phần mềm gồm: Văn phòng điện tử vOffice; biên lai điện tử; thông báo qua VNeID; phần mềm thanh toán; phần mềm tổ chức THA, phần mềm báo cáo thống kê… Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) trong lĩnh vực THADS từng bước được đưa vào vận hành, đóng vai trò là đầu mối tổng hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các phần mềm nghiệp vụ.

Trong năm 2026, THADS TP.HCM tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy THADS. Tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận chỉ đạo của Trung ương, bộ, ngành và địa phương. Tăng cường công tác quản lý nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và công tác THADS. Đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vi phạm trong THADS.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi khánh thành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Ảnh: SONG MAI

THADS TP.HCM chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.HCM về công tác THA hành chính. Đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng và THA hành chính.

THADS TP.HCM là đơn vị tiên phong trong công tác chuyển đổi số và đã có những thành công nhất định, đó là bước đầu để công tác chuyển đổi số được thực hiện tiếp tục để đạt thiết thực và hiệu quả hơn. Trong năm 2026, công tác chuyển đổi số tại THADS TP.HCM sẽ được thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn. Tiếp tục hiện đại hóa, đổi mới phương thức làm việc và tăng cường ứng dụng công nghệ. Mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi mô hình tiên tiến để nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức THA.

Khẩn trương triển khai và thi hành hiệu quả Luật THADS 2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện nghiêm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, không để phát sinh điểm nóng, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở.