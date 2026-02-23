Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục tạm đình chỉ 23/02/2026 09:58

(PLO)- Vụ "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã quyết định tạm đình chỉ để thu thập thêm tài liệu chứng cứ.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long khiến một nữ sinh tử vong, mới đây Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, quá trình giải quyết, Cơ quan này đã gửi công văn đến các Ngân hàng đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến đối tượng đang xác minh.

Do thời hạn giải quyết tố giác tội phạm đã hết nhưng vẫn chưa nhận được đầy đủ tài liệu làm căn cứ để ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự nên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để chờ kết quả nêu trên.

Như vậy, đây là lần thứ ba Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó Cơ quan này cũng hai lần tạm đình chỉ để thu thập tài liệu chứng cứ tại Công an tỉnh Vĩnh Long và VKSND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh) cho biết quá trình xác minh đã diễn ra quá dài, khiến tôi và gia đình rất mệt mỏi. Với lý do tạm đình chỉ lần 3 này là chưa có tài liệu, chứng cứ do phía Ngân hàng cung cấp, đã khiến gia đình tôi hoang mang.

"Gia đình tôi vẫn luôn thượng tôn pháp luật, vẫn chờ đợi các bước điều tra. Nhưng hơn nửa năm nay cứ tạm đình chỉ rồi phục hồi điều tra, nay lại đình chỉ khiến sự hụt hẫng càng tăng. Tôi mong mỏi từng ngày và kiến nghị cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các nội dung tố giác, xử lý đúng người, đúng tội. Tôi tin việc xử lý dứt điểm các nội dung tố giác sẽ củng cố niềm tin trong nhân dân"- bà Hiền nói.

Như PLO đã thông tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11 giờ ngày 4-9-2024 tại Km08 đường tỉnh 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn đã khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án với lý do không có sự việc phạm tội. Cha của cháu Trân nhiều lần khiếu nại. Tuy nhiên, các đơn khiếu nại đều bị bác.

Các quyết định giải quyết khiếu nại không ghi nhận kết quả nghiên cứu, nhận định, quan điểm của cơ quan ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, về nội dung khiếu nại: khiếu nại đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ…. như hướng dẫn của mẫu số 09 Thông tư liên tịch số 02/TTLT/2018/VKSNDTC TANDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018...

Đầu tháng 5-2025, Viện trưởng VKSND Tối cao đã yêu cầu và ngay sau đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn...