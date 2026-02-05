Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Họp báo thông tin tiến độ giải quyết vụ án 05/02/2026 17:05

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong, chiều 5-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình, tiến độ giải quyết vụ tai nạn án.

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Chót, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, đã thông tin lại vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 4-9-2024 tại Km08, tỉnh lộ 901, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn).

Theo kết quả điều tra và giám định hiện trường, cơ quan chức năng xác định xe ô tô tải đã lấn sang phần đường bên trái gần 0,5m, dẫn đến bánh xe ô tô tải chèn lên người, làm bé Tr. tử vong. Đây được xác định là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe tải là Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thượng tá Nguyễn Văn Chót, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BT

Khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong

Thượng tá Nguyễn Văn Chót cho biết, sau vụ tai nạn, bị can Trung cũng bị thương nặng và phải điều trị trong thời gian dài. Đến ngày 31-12-2025, kết quả giám định xác định tỉ lệ thương tích của tài xế Trung là 81%. Hiện Trung vẫn đang tiếp tục điều trị. Khi có kết quả giám định xác định đã điều trị ổn định, cơ quan điều tra sẽ kết thúc vụ án trong thời hạn 5 ngày làm việc theo quy định.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân khiến quá trình điều tra kéo dài là do tình trạng sức khỏe của bị can. Đối với nội dung liên quan đến các cán bộ tham gia tố tụng, điều tra và việc ra quyết định không khởi tố vụ án trước đó, hiện Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang thụ lý, xem xét theo thẩm quyền.