Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: CQĐT VKSND Tối cao tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm lần 2 15/11/2025 15:24

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, ngày 15-11, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh) cho biết vừa nhận được thông báo và quyết định của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm xảy ra tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Đây là lần thứ 2 Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Theo quyết định, ngày 7-11-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có Công văn số 256 gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan vụ việc. Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được kết quả trả lời. "Đây là tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự", quyết định nêu.

Căn cứ các điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng tài liệu thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Do đó, ngày 13-11-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 07/QĐ-VKSTC-C1(P6) theo điểm b khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự, để chờ kết quả cung cấp thông tin từ phía Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thông báo giải quyết nguồn tin cũng được gửi đến bà Nguyễn Thị Hiền và các luật sư.

"Trong lần tạm đình chỉ trước tôi có yêu cầu VKSND khu vực 4 cung thông tin và VKSND khu vực 4 trả lời đã cung cấp tài liệu, hồ sơ vụ việc cho VKSND Tối cao tiến hành xác minh. Nhưng nay không rõ tại sao công an tỉnh lại chậm cung cấp hồ sơ cho VKSND Tối cao xử lý để hết thời hạn giải quyết nguồn tin tố giác như vậy. Tôi mong muốn và yêu cầu công an tỉnh sớm cung cấp hồ sơ để VKSND sớm giải quyết", bà Hiền cho hay.

Như PLO đã thông tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 11 giờ ngày 4-9-2024 tại Km08 đường tỉnh 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn đã khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh năm 2010, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án với lý do không có sự việc phạm tội. Cha của cháu Trân nhiều lần khiếu nại. Tuy nhiên, các đơn khiếu nại đều bị bác.

Các quyết định giải quyết khiếu nại không ghi nhận kết quả nghiên cứu, nhận định, quan điểm của cơ quan ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, về nội dung khiếu nại: khiếu nại đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ…. như hướng dẫn của mẫu số 09 Thông tư liên tịch số 02/TTLT/2018/VKSNDTC TANDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018...

Đầu tháng 5, Viện trưởng VKSND Tối cao đã yêu cầu và ngay sau đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn...