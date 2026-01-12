Toàn cảnh phiên xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V trước ngày tuyên án 12/01/2026 09:00

(PLO)- 64 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V, TP.HCM bị xét xử về hành vi đưa và nhận hối lộ... để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm.

Dự kiến ngày mai (13-1), TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-04V, TP.HCM.

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu giám đốc TTĐK 50-04V), Chu Đình Hiệp (cựu phó giám đốc TTĐK 50-04V) 8-9 năm tù về tội nhận hối lộ. 13 bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ 5 năm đến 8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị đề nghị 8-10 năm tù về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. 48 bị cáo nhóm tội đưa hối lộ bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù về tội đưa hối lộ.

Thưc hiện chủ trương nhận tiền để đưa lãnh đạo Cục

Theo đại diện VKSND TP.HCM, hồ sơ thể hiện, quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an TP.HCM phát hiện hai xe ô tô có dấu hiệu cơi nới so với quy chuẩn nên đã kiểm tra.

Kết quả kiểm tra xác định số đo kích thước thành, thùng xe trùng khớp với số đo kích thước trong giấy chứng nhận kiểm định nhưng lại sai lệch đối với thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Quá trình điều tra, xác định hành vi phạm tội có tổ chức xuyên suốt từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các TTĐK. CQĐT đã khởi tố, truy tố, xét xử đối với 254 bị cáo về 11 tội danh.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là người lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Cục Đăng kiểm.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm đã yêu cầu các TTĐK khối V thực hiện chủ trương của ông Đặng Việt Hà là nộp tiền hối lộ hàng tháng với mức cố định 8.000 - 15.000 đồng/phương tiện trên tổng số phương tiện đến các trung tâm để kiểm định.

Thực hiện chủ trương này, lãnh đạo các TTĐK khối V đã chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền từ chủ phương tiện để bỏ qua lỗi, khiếm khuyết, hư hỏng của phương tiện khi tiến hành kiểm định và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện.

Số tiền nhận được sẽ được chia cho lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên tại trung tâm; dành một phần làm quỹ để ngoại giao và một phần để chung chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm.

Cựu giám đốc TTĐK 50-04V chịu trách nhiệm hơn 6,3 tỉ đồng

Theo đại diện VKSND TP.HCM, đối với TTĐK 50-04V, để đảm bảo tăng thu nhập và có chi phí tiếp khách, chi phí cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm, cựu giám đốc trung tâm Nguyễn Xuân Hải đã có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm, môi giới để bỏ qua lỗi của phương tiện đến kiểm định... Hàng tuần mỗi chuyền kiểm định phải đưa cho ông Hải 10 triệu đồng để ngoại giao, tiếp khách.

Đến tháng 3-2022, khi ông Đặng Việt Hà có chủ trương các TTĐK khối V hàng tháng phải chung chi cho mình 8.000 - 11.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt, bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã yêu cầu các phụ trách chuyền đăng kiểm tăng tiền đưa hàng tuần lên 13 triệu đồng.

Cựu giám đốc trung tâm Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: SONG MAI

Các phương tiện do đăng kiểm viên và môi giới đưa vào kiểm định sẽ được nhân viên trung tâm đánh dấu ký hiệu vào phiếu kiểm định. Cụ thể: "D4V" là của Nguyễn Trần Dũng, "N" là của Tạ Công Nghĩa, "SN" là của Nguyễn Ngọc Sơn, "Ch" là của Nguyễn Hữu Chinh...

Đăng kiểm viên nhận trực tiếp tiền sẽ có giá 300.000 đồng/xe rơ mooc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện. Thông qua môi giới, đăng kiểm viên sẽ nhận 200.000/xe rơ mooc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Số tiền nhận hối lộ sẽ được trưởng dây chuyền sẽ nhận tiền từ đăng kiểm viên, tập hợp lại vào cuối ngày và chia theo thỏa thuận.

Đối với số tiền hàng tuần các chuyền đưa cho bị cáo Hải để sử dụng vào mục đích ngoại giao thì ông Hải sử dụng để đưa cho ông Trần Kỳ Hình và ông Đặng Việt Hà khi ra Cục Đăng kiểm Việt Nam công tác hoặc khi hai ông này vào TP.HCM công tác.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền đăng kiểm viên nhận tại trung tâm là 6,3 tỉ đồng. Trong đó, mỗi bị cáo đã hưởng lợi 570 triệu đồng.

Đối với nhóm bị cáo là đăng kiểm viên bậc cao - trưởng chuyền tại TTĐK 50-04V, các bị cáo này phải chịu trách nhiệm với tất cả số tiền hối lộ trong chuyền mình quản lý.

Đại diện VKSND TP.HCM cũng xem xét, các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng...

Việc chung chi là "chi phí ngầm"?

Trước đó, phần xét hỏi tại phiên tòa ngày 8-1, bị cáo Nguyễn Xuân Hải cho rằng mình không chủ trương cho các đăng kiểm viên nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Trên thực tế, bị cáo có kiểm tra nhưng không phát hiện lỗi vi phạm và nghĩ khi làm xong thì các chủ phương tiện cho anh em.

Bị cáo Hải khai trung tâm đã chi tiền cho cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình 650 triệu đồng (từ năm 2016 đến năm 2021), Đặng Việt Hà 390 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hải còn phải chi tiền cho các chi phí cuối năm, gặp mặt, lễ Tết...; bị cáo Hải đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 570 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Nguyễn Trần Dũng (đăng kiểm viên phụ trách chuyền số 3, 4) thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo Dũng khai rằng theo yêu cầu của bị cáo Hải, phải cố gắng xin 2 triệu đồng/ngày để tiếp khách. Nguồn tiền bị cáo Dũng nhận do khách hàng, môi giới đưa. Tổng cộng bị cáo Dũng và các đăng kiểm viên trong chuyền của mình đã nhận hơn 1,8 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Văn Ngon (nhân viên Công ty Tốc Độ) đã có hành vi thỏa thuận đưa hối lộ cho Tạ Công Nghĩa 29 lần với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng để được đăng kiểm nhanh, bỏ qua lỗi khi kiểm định xe của công ty.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngon thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Ngon cho rằng trước đó có một số lần xe bị trả về do lỗi đèn xi nhan... nên bị cáo và nhiều bị cáo khác hiểu rằng việc chung chi là "chi phí ngầm".