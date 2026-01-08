Đang xét xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V 08/01/2026 14:42

(PLO)- Trong vụ án này, có hai bị cáo hiện đang bị truy nã, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt hai người này...

Ngày 8-1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V (Trung tâm), TP.HCM.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu giám đốc Trung tâm), Chu Đình Hiệp (cựu phó giám đốc Trung tâm) và 13 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Văn Chiến (lao động tự do) và 47 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ.

Trong vụ án này, hai bị cáo Hoàng Tuấn Anh và Đinh Đức Thuần hiện đang bị truy nã. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tống đạt các quyết định tố tụng hợp lệ. HĐXX quyết định xét xử vắng mặt hai bị cáo này.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 22-1. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên, ông Phạm Văn Hiền và bà Lê Trương Hà Linh.

Tòa án đã triệu tập 86 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có 2 cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là ông Trần Kỳ Hình và ông Đặng Việt Hà. Tuy nhiên, ông Hình và ông Hà đều vắng mặt.

Theo cáo trạng, quá trình hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V xảy ra tình trạng đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm để bỏ qua lỗi.

Để đảm bảo đủ chỉ tiêu số lượt phương tiện kiểm định của Cục Đăng kiểm giao, tăng thu nhập và có chi phí tiếp khách, chi phí cho lãnh đạo Cục, bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm, môi giới để bỏ qua lỗi của phương tiện đến kiểm định...

Hàng tuần mỗi chuyền kiểm định phải đưa cho ông Hải 10 triệu đồng để ngoại giao, tiếp khách.

Đến tháng 3-2022, ông Nguyễn Xuân Hải biết ông Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có chủ trương các Trung tâm Đăng kiểm khối V hàng tháng phải chung chi cho Hà từ 8.000 đồng đến 11.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt.

Ông Hải đã yêu cầu các phụ trách chuyển tăng tiền đưa hàng tuần lên 13 triệu đồng, số tiền còn lại thì chia đều như cũ.

Các phương tiện do đăng kiểm viên và môi giới đưa vào kiểm định sẽ được nhân viên trung tâm đánh dấu ký hiệu vào phiếu kiểm định. Cụ thể: "D4V" là của Nguyễn Trần Dũng, "N" là của Tạ Công Nghĩa, "SN" là của Nguyễn Ngọc Sơn, "Ch" là của Nguyễn Hữu Chinh...

Đăng kiểm viên nhận trực tiếp tiền sẽ có giá 300.000 đồng/xe rơ mooc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện. Thông qua môi giới, đăng kiểm viên sẽ nhận 200.000/xe rơ mooc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: MX

Số tiền nhận hối lộ sẽ do đăng kiểm viên thực hiện công đoạn đầu tiên trong chuyền lấy nếu tài xế để tiền trên xe, còn lại đăng kiểm vào nào có thoả thuận với chủ xe, người đi đăng kiểm hoặc môi giới. Trưởng dây chuyền sẽ nhận tiền từ đăng kiểm viên để cuối ngày tập hợp để chia theo thoả thuận.

Đối với số tiền hàng tuần các chuyền đưa cho Hải để sử dụng vào mục đích ngoại giao thì ông Hải sử dụng để đưa cho ông Trần Kỳ Hình và ông Đặng Việt Hà tại phòng làm việc của ông Hình và ông Hà khi Hải ra Cục Đăng kiểm Việt Nam công tác hoặc khi hai ông này vào TP. Hồ Chí Minh công tác.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Xuân Hải, Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền đăng kiểm viên nhận tại Trung tâm là 6,3 tỉ đồng.